宋仲基《勝利號》登Netflix多國收視冠軍 　《Vincenzo》接棒播

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-18 12:30

南韓男神宋仲基與宋慧喬離婚後，暫別影壇2年，本月一口氣推出電影《勝利號》、劇集《黑道律師文森佐 Vincenzo》，繼續散發迷人魅力。他在《勝利號》與童星朴叡隣發展有如父女一般的情誼，讓這部科幻動作大片在刺激的聲光效果之餘，也有動人的親情戲，《勝利號》在春節期間在Netflix上架，兩天內就拿下全球28個國家的點播率冠軍，並闖進80的國家的TOP 10，《黑道律師文森佐》則於20日接棒上架。

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宋仲基戲外還未當人父，卻在《勝利號》提前預習當爸，故事敘述他曾因一場災難痛失養女，在一次突發狀況下遇到疑為機械人的小女孩，原本計劃交付上級，卻在相處過程中發展情誼，讓他陷入是否要反抗上級的困境。宋仲基不僅在片中挑戰多場刺激打鬥，與朴叡隣也有多場感人互動，溫柔舉動再度打動許多女影迷的心。

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戲劇《黑道律師文森佐》日前甫辦記者會，宋仲基為了要演出劇中的韓裔意大利黑手黨律師，特別苦學新語言，更有用意大利文撩女仔的火辣橋段，他受訪時笑稱自己曾為電影《波哥大》學過西班牙語，本以為接著學相同語系的意大利文會很簡單，沒想到學了以後才發現自己的大錯特錯，幸好有專業老師的教學才可以順利拍下去。

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