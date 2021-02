《勝利號》、藍可兒懸案紀錄片…2月Netflix 10套最新上架影劇推薦

撰文: GQ Taiwan 最後更新日期: 2021-02-07 00:29

在結束了一月之後,2021 二月最主要的大事就是農曆新年了!長達一個禮拜的假期,除了跟親朋好友聚會,再來就是追劇打發時間了!(而且因為疫情有回溫的趨勢,建議一個人在家追劇的行程可以比例重一點……) 文:Daniel Hsu/GQ Taiwan

而 Netflix 這次的片單也很精彩:2020 的超強台灣片《孤味》、《同學麥娜絲》會在本月上線,經典好萊塢片則有《星聲夢裡人 La la land》、《思.裂 Split》。而近期 Netflix 韓片爆紅,本月新上的韓國科幻電影《勝利號》非常令人期待!如果不想出門,但又想體驗戶外生活還有經典野外求生電影《阿拉斯加之死 Into the wild》,以及 Netflix 全新互動影片《野外求生預埋你:動物狂奔 Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie》。另外還有紀錄片劇集《犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件 Crime Scene:The Vanishing at the Cecil Hotel》解謎藍可兒世紀懸案;《明日歐洲爭霸戰 Tribes of Europa》則被外媒稱為繼《闇 Dark》之後最受期待的 Netflix 德國科幻劇集;想放鬆心情的超人氣喜劇影集《荒唐分局》全新第 7 季也上架了!

按圖即睇Netflix 2021年2月10部最新上架影劇:

