吳秀波「小三」陳昱霖疑似出獄　大曬素顏自拍變清純樣？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-17 14:43

內地男星吳秀波2018年9月遭自稱其情婦的細25歲女星陳昱霖爆出兩人長達7年的婚外情，女方在朋友圈發長文控訴男方腳踩多條船，講述在一起的心酸往事，導致吳秀波形象插水，全面停工。事發四個月後，陳昱霖父母曾在微博求助，表示女兒被吳秀波控告敲詐勒索，在2018年11月於北京機場被公安帶走，關押在朝陽區看守所。

陳昱霖父母公開信。（微博@陳昱霖木木）

事隔兩年多，日前陳昱霖在IG曬出一張迎接牛年的圖畫同個人自拍，相中她身穿家居服，戴著髮帶，像是坐在梳化或者床上，以素顏出鏡，皮膚光滑白皙，面色紅潤，看上去狀態不錯，且比起之前清純不少，似乎已經出獄。不過這張自拍相已經刪除，僅留有迎接牛年的圖畫，不少網友都留言道：「放出來了這是？」、「牢裏還能用上手機了？」而有網友回應這條評論指「這（小）三已被釋放了」等。

2019年1月，吳秀波妻子何震亞曾通過吳秀波工作室發表聲明，稱因家人和孩子遭到長期威脅恐嚇，並被反復索要幾千萬巨額錢財，在盡力規勸和忍讓後，為保護家庭才無奈報警。

2020年11月，陳昱霖獄友爆料其非常情緒化，不時同人起衝突，因此經常成為嚴管對象，被拴上鐵鏈，吃喝拉撒都在同一個地方。