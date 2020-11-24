吳秀波情婦陳昱霖獄中近況曝光　遭拴鐵鏈吃喝拉撒都在同一個地方

內地男星吳秀波2018年遭自認是其情婦的細25歲女星陳昱霖爆出兩人長達7年的婚外情，女方在朋友圈發長文控訴男方腳踩多條船，講述在一起的心酸往事，導致吳秀波形象插水，全面停工。當時事發四個月後，陳昱霖父母曾在微博求助，表示女兒被吳秀波控告敲詐勒索，2018年11月就被關押在北京朝陽區看所守，還可能面臨10年以上的有期徒刑。

自稱是吳秀波情婦的陳昱霖。（微博@陳昱霖木木）

近日，有媒體訪問了一位受到短暫牢獄之災的海歸碩士，當中提及了獄友陳昱霖。據該網友透露，初見陳昱霖時就覺得其外貌氣質出眾，見識廣泛，什麼都能聊，她指陳昱霖說自己入獄原因是被渣男控告敲詐勒索，但對方也是公眾人物，所以事業盡毀。

吳秀波至今仍未復出。（微博@吳秀波）

除此之外，由於生活的巨大落差，陳昱霖變得很情緒化，經常同人起衝突，因此經常成為嚴管對象，即被拴上鐵鏈，吃喝拉撒都在同一個地方。

陳昱霖在牢中的日子並不好過。（微博@陳昱霖木木）

該網友續指道，陳昱霖在同她傾訴時，能感覺到其內心的不甘，有指被拉的當日，陳昱霖律師已叮囑她不要回國，但因為男朋友的承諾，她還是選擇回來，結果一落機便被警察帶走。雖未點名道姓，但大家似乎都將矛頭指向了吳秀波。