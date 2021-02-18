胡慧冲苦等14年YouTube訂閱破10萬　悲從中來：有人唔睇就Dislike

撰文： 吳子生 最後更新日期： 2021-02-18 10:00

有「泰國通」之稱的旅遊達人胡慧冲（Roger）經常在泰國當地遊走拍攝，為大家提供最新資訊及新動態。就好似10年前泰國發生政變，軍方血腥鎮壓示威者，事件造成51人死逾千人傷。而胡慧冲不怕身犯險境依然無間斷走到街上拍攝，為港人報導當地最新局勢。而新冠疫情肆虐全球，Roger亦不例外，為大家拍片直擊市面最新情況。原來Roger早在07年的時候，在YouTube已開設個人頻道，介紹泰國美食景點及旅遊攻略，可以話係YouTuber的始祖。

胡慧冲拍片分享「開箱」經過。（圖片：YouTube 頻道Roger wu）

近日Roger苦心經營的YouTube個人頻道，終衝破10萬人訂閱，苦等14年時間，喜獲YouTbe頒發獎牌，還拍片分享開箱過程，不禁悲從中來：「往往有啲片出咗五分鐘好，就有人第一時間出嚟dislike，我心諗你係唔係唔鍾意我，睇都唔睇就咁快dislike，係咪我生得樣衰，講真我真係好介意唔開心。舊年我係疫情之中，日日不停拍片，原因我係街坊旅遊大使，香港有好多泰國嘅粉絲，係好鍾意泰國，好想知道泰國而家嘅情況係點，所以我盡我能力去話畀大家知，我嘅目的只有一個，希望因為我，大家鍾意泰國，亦希望因我而認識泰國。我只想用我卑微嘅力量，令到大家鍾意呢個地方，咁我所做嘅一切都會冇白費。」

相比胡慧冲，前商台DJ蘇施黃就幸運得多，只用了1年時，Youtube的訂閱人數已衝破10萬，獲得YouTube頒發獎項。

Roger說到拍片辛酸傷心處，一度哽咽。（圖片：YouTube 頻道Roger wu）