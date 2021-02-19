46歲周迅大女子不拘小節　卻曾因怕老以淚洗面：一起床就哭

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-19 13:00

女明星外表常被拿來做文章，章子怡因主演《上陽賦》從15歲少女演起備受熱議，周迅演出《如懿傳》時，也因頗具滄桑的低沉嗓音，挨批無少女感，但周迅透過不凡的演技，終究讓觀眾看得入迷，面對年華老去，擔心被說肥、有皺紋，她坦言：「其實剛開始，我是很難過的，那時候早上起來，坐在沙發上，我就開始哭！」

個性灑脫不羈的周迅，被粉絲暱稱「周公子」，私下也有迷糊可愛的一面，近期她鼻樑帶傷上綜藝節目，一問之下，才知原來她因躺在床上拿著手機看文章，誰知看到睡著，手一鬆，手機啪地砸到鼻樑，當下讓主持人也笑出來，直呼：「特別可愛！」底下網友們更刷一排同感「這根本就是我吧！」、「我也常被手機砸到臉！」。

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她的直率可愛，令在《如懿傳》飾演高貴妃的童瑤，也爆料周迅的真實一面，笑說拍戲過程，有人買炸雞，正在減肥的周迅也受不了誘惑，直說「就吃1個」，立刻被導演吐槽：「不可能，妳一會兒會把那4個都吃了！」最後她真的一口氣連嗑4塊炸雞。《如懿傳》播出時，周迅一度被攻擊面容「衰老」，毫無少女感，她難過到每日起床，一想到就落淚：「從我的角度來講，大家都知道演員有多辛苦，大家應該要互相愛護，因為所有人都會老！」

「一日如懿，終身如懿」的周迅，自曝拍完戲後：「如懿90%的衣服都在我那，包括花盆底鞋，我經常會穿著那鞋子，在房間裡走來走去，也會帶著護甲。」

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