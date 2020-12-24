周迅離婚｜丈夫疑似出軌照曝光　閃婚藏危機　理想結婚時機有公式

周迅和高聖遠於6年前閃婚，只交往70日便情定終身。不過兩人近年互動減少，5月時高聖遠更清空了IG裏和周迅的合照，婚變傳聞屢起。兩人今天各在微博寫下「祝安好」，正式宣布離婚。

周迅和高聖遠今天各在微博寫下「祝安好」，正式宣布離婚。(VCG)

周迅於3年前就傳出婚變消息，近日網上更流傳高聖遠與第2名女生的親吻照，被網民指責出軌。然而，報導指周迅和高聖遠已於2年前離婚，而照片中的女生是高聖遠離婚後的女朋友，不過他們已於2個半月前分手，出軌的指控只屬誤會。

▼▼▼周迅和高聖遠當年只交往70日便決定結婚，按圖重溫兩人的甜蜜時光▼▼▼

婚後周迅主要在中國工作，而高聖遠則於美國忙，聚少離多的情況下時常傳出兩人婚變的消息。面對外界的揣測，周迅過去並未多作回應，但她曾在《奇遇人生2》中剖白愛情觀。她一直認為婚姻是美好的，卻同時在愛情裏欠缺安全感。不過，她相信每個人的人生也有他們自己的體驗，而她只想誠實地去做自己的選擇。

最近娛樂圈不時傳出閃婚的驚喜消息，當網民仍為新婚的明星夫妻送上祝福之際，卻又傳出他閃離的報導，令人完全反應不來。

何猷啟與齊嬌交往數月閃婚 被指出軌婚姻只維持了2年

賭王何鴻燊3房兒子何猷啟情史豐富，與齊嬌的婚姻更是充滿神秘感。(IG@orlandoho91)

何猷啟於2017年聖誕節與內地金融之花齊嬌交往，短短數月後，何猷啟便於2018年2月宣布求婚成功，其後於外地註冊結婚。齊嬌為何猷啟誕下兩名女兒，兩人經常於社交平台放閃，不過這段短暫的婚姻只維持了2年。近日何猷啟被指出軌年輕女子，新聞成為網民焦點。他解釋數月前已和齊嬌辦好離婚手續，原因是性格不合，但彼此仍維繫着良好的關係，並會為兩人的孩子付出關愛與責任。

▼▼▼按圖重溫何猷啟與齊嬌的放閃照▼▼▼

阿嬌鍾欣潼與賴弘國拍拖半年閃婚 14個月後離婚

阿嬌於2018年與拍拖半年的台灣醫生賴弘國閃婚，盛大的婚禮成為一時佳話。（IG@q_gill）

阿嬌鍾欣潼一向被認為情路坎坷，曾經歷幾段失敗的戀情。她於2018年與拍拖半年的台灣醫生賴弘國閃婚，盛大的婚禮成為一時佳話。兩人婚後經常放閃，又不時擔任真人節目的嘉賓，分享夫妻相處之道。她於《花花萬物》中憶述兩人到美國旅行時，畏高的賴弘國竟為了阿嬌克服恐懼陪她跳傘，令阿嬌非常感動，並主動提出結婚。不過可能是因為太衝動，賴弘國指阿嬌結婚不久便後悔，他嘗試挽留不果，最終閃婚閃離。

▼▼▼阿嬌與賴弘國的愛情曾成為一時佳話，離婚後阿嬌才發現自己並不適合婚姻▼▼▼

阿嬌曾於台灣《marie claire》的訪問中提到：「一段感情能安定下來，我覺得是timing（時機）的問題，太年輕時遇到自己覺得是對的人，未必是一件好事，大家都沒有長大。男生那麼早很難定下來，你自己其實也未必。很可能只是為了結婚而結婚。」那麼何時才是最適合結婚的timing呢？

英國婚姻機構Bridebook向4,000名已婚夫妻進行調查，發現對婚姻感滿意的夫妻於婚前用了約4.9年的時間才完全了解對方。調查數據顯示理想的「結婚時機方程式」是拍拖17個月，同居22個月，訂婚後再相處20個月才結婚，整個互相深入認識的過程需時3.5年，所以，一對情侶最好交往與相處3至4年才是結婚的最好時機。

其實決定結婚的關鍵不是一對情侶交往時間的長短，而是兩人對彼此的了解有多深。結婚不能只靠感覺，這條「結婚時機方程式」也純屬參考，最重要還是兩人對未來是否想法一致。

▼▼▼按圖看更多近年閃婚閃離的明星夫妻▼▼▼

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▼▼▼同場加映：鍾欣潼（阿嬌）經歷婚姻失敗後，接受傳媒訪問時，表示自己不會再結婚。不少女星於離婚後更清楚自己並不適合婚姻，樂於享受單身生活。（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼受過情傷需要時間復原，不妨看看這些女星於失戀時有何體會（延伸閱讀）▼▼▼