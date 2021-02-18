趙炳圭霸凌風波未完　Jennie@BLACKPINK被點名疑涉校園暴力

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-18 15:00

因《驅魔麵館》人氣急升的24歲韓國男演員趙炳圭，昨日（17日）被爆出於紐西蘭留學時期曾是校園暴力者，更不時炫耀性事和吸大麻經歷等。雖然趙炳圭公司已表示會提告，爆料者亦已認造謠，但事件似乎仍未告一段落，連帶BLACKPINK Jennie也被點名。

「橫豎研究所」上傳的影片中，以趙炳圭及Jennie照片做封面。（YouTube截圖）

昨日YouTube頻道「橫豎研究所」一直播中，三位主持人討論有關趙炳圭霸凌事件，批評公司對應手法太強硬，令受害者無法招架。影片更貼出一張趙炳圭與前BIGBANG勝利及夜店Burning Sun負責人的合照，並講到「犯罪者聚集的照片並不多見」，未知有何暗示。而當講到「紐西蘭留學」後，其中一人直接開名提及BLAKCPINK Jennie表示：「雖然是很久之前的事情，但一提到紐西蘭校園暴力就會想起她。」直指Jennie留學時期也曾是校園暴力加害者之一。

「橫豎研究所」上傳趙炳圭和勝利等人的合照，未知有何暗示。（YouTube截圖）

影片中除了公開了一篇，自稱是遭Jennie及外國學生霸凌的文章外，亦公開了幾張她留學時期的舊照，可是他們卻表示公司在Jennie出道前已刪除大部分照片，質疑是否有所隱瞞。對於Jennie無辜被捲入趙炳圭的校園霸凌風波，不少網民抱住「食花生」心態觀看，但粉絲卻表示不滿，紛紛走到影片下留言，要求把Jennie的照片刪除。

「橫豎研究所」講到Jennie一張舊照中，她初中時期已與男性有親密接觸。（YouTube截圖）

按圖睇影片公開的Jennie舊照：

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