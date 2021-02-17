《驅魔麵館》趙炳圭被爆中學霸凌「臭史」　發文者道歉承認作故仔

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-17 21:24

24歲韓國新生代男演員趙炳圭，近期憑主演劇集《驅魔麵館》而人氣急升，然而人紅是非多，有一名聲稱是他留學時期的同學在網上爆出曾經被趙炳圭校園霸凌，更表示趙炳圭經常炫耀自己的性經驗和吸大麻的經歷，事件爆出後引起嘩然。趙炳圭的所屬公司HB娛樂今日（17日）發聲明表示，在公開表明作出起訴後，該名發帖者已經立刻聯繫公司，並承認帖子內容均為虛構，望能從輕處理。

趙炳圭於近期熱播的《驅魔麵館》中飾演男主角蘇炆一炮而紅。（《驅魔麵館》劇照）

發帖者昨日（16日）以「趙炳圭 學校暴力被害者」為題，在論壇發文表示自己是趙炳圭在紐西蘭就讀西湖男子高中（Westlake Boys High School）時的同班同學，提到對方最近因為《驅魔麵館》爆紅而不忿：「最近常常聽到有人談論你，我爸媽也把我叫去問，『這不是集體飆罵你的那個孩子嗎？』」該名爆料者稱當時剛剛轉校過去的自己獨自在學校食飯，食到一半時卻被趙炳圭及另一個學生叫出去，被30多個人包圍着講粗口受盡言語霸凌，而趙炳圭則坐在旁邊用言語挑釁。

有一名聲稱是趙炳圭留學時期的同學在網上爆出曾經被他校園霸凌。（網上圖片）

該爆料者更指出趙炳圭曾在課堂上炫耀自己的性經驗，亦試過對外國老師講粗口，甚至承認自己吸食過大麻，並指出他當出道之後就靠公司擋下這些醜聞。帖文中亦提到已經召集了包含寄宿家庭、父母以及相關證人證實以上均為事實。

趙炳圭人紅是非多，飽受惡評困擾。（《驅魔麵館》劇照）

趙炳圭的所屬公司HB娛樂對此火速否認事件，並強硬表明會追究事件兼起訴散播不實消息的造謠者，亦已經委託警方進行調查。公司之後再發聲明表示該名發帖者已經立刻聯繫公司，承認帖子內容均為虛構兼道歉，望能從輕處理，因此公司決定取消法律訴訟，警方亦取消調查事件。

趙炳圭於2018年因拍攝《SKY CASTLE》（天空城堡）後首度關注。（《Sky Castle》劇照）

事實上，趙炳圭於2018年拍攝《SKY CASTLE》（天空城堡）爆紅時亦曾被爆出校園霸凌醜聞，當時被自稱是小學同學爆料他對女學生的腿評頭品足，更稱有同學經過他時會講粗口以及吐痰等行為，當時公司亦強烈否認。

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