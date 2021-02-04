趙炳圭憑《驅魔麵館》爆紅戶口卻不足45元：每到周末就只剩這麼多

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-04 22:00

先後拍過《SKY CASTLE》（天空城堡）和《Stove League》的24歲韓國新生代男演員趙炳圭，近期憑在人氣劇集《驅魔麵館》中飾演「蘇炆」一角而人氣急升。雖然認知度和身價都十級跳，但他日前上電台節目表示，自己的銀行戶口竟然只有6447韓元（約44.7港元），與名氣不成正比而引起外界關注。

趙炳圭於近期熱播的《驅魔麵館》中飾演男主角蘇炆一炮而紅。（《驅魔麵館》劇照）

趙炳圭早前在諧星金永哲的電台節目擔任嘉賓，透露自己由於不擅長打理金錢，所以將賺到的錢上繳，並每星期由父母分發零用錢給自己：「每星期本來是只有15萬韓元（約1040港元），拍完《Stove League》之後就上升到20萬韓元（約1385港元），現在拍完《驅魔麵館》就上升到每星期25萬韓元（約1730港元）了。」

趙炳圭於2018年因拍攝《SKY CASTLE》（天空城堡）後首度關注。（《Sky Castle》劇照）

趙炳圭透露拍完《Stove League》之後，零用錢就上升到20萬韓元（約1385港元）一個星期。（《Stove League》劇照）

他亦解釋自己的戶口為何只得不夠6500韓元：「他們會在每星期二給我零用錢，我是以這個方式拿到每星期所需的金錢，所以每到星期五、六，大概就只剩下這麼多了。」趙炳圭笑言自己並不是奢侈的人，有時一個星期都花不完零用錢，甚至用錢前都會先取得父母的同意，但他強調自己只是以這樣的方式管理金錢，實際上拿到的都是自己辛辛苦苦所賺回來的錢。

趙炳圭早前在諧星金永哲的電台節目擔任嘉賓。（網上圖片）

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