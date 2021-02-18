Paris Hilton生日宣布第4度訂婚　獲男友送上千五萬20卡鑽戒求婚

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-18 18:30

美國名媛Paris Hilton在17日迎來40歲生日，她在社交平台Post出男友Carter Reum向她求婚的照片，宣布訂婚喜訊！Paris透露Carter為她特別安排了一次生日之旅：「我的愛人和我從第一次約會就在一起，為了慶祝我的生日，他安排了一趟特別的熱帶天堂之旅。當我們沿沙灘走去晚餐時，Carter帶領我們到了一間以花朵裝飾的木屋，然後單膝下跪。我答應了他的求婚，直到永遠，我願意和他共度一生。」

Paris Hilton在40歲生日時宣布獲男友Carter Reum求婚。（parishilton.com）

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Paris與現任企業家男友Carter拍拖一年，相中身穿白色西裝的Carter拿着戒指跪在沙灘上向她求婚，而Paris就身穿Deep V高衩長裙，兩人甜蜜擁吻，幸福滿瀉。Paris還分享了訂婚鑽戒的設計草圖，據知鑽戒由Jean Dousset設計，採用祖母綠式切割，主鑽估計約15至20卡，周圍還有超過50粒小寶石包圍着整隻鑽戒，價值200萬美元（約1550萬港元），襯托出Paris的億萬身家背景。

好大粒！（parishilton.com）

今次是Paris第4度訂婚，她曾先後與男模Jason Shaw、Paris Latsis及男星Chris Zylka訂婚，當中Chris在2017年於雪地上向Paris求婚，求婚戒指是由珠寶設計師Michael Greene打造的20卡梨形切割閃鑽，估計價值200萬美元（約1550萬港元），不過最後兩人分手收場。

Paris曾與美國男星Chris Zylka訂婚。（IG@parishilton）

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