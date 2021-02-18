創造營2021 | 最年輕街舞冠軍SANTA撞樣陳柏宇？　親戚竟是小栗旬

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-18 20:30

內地選秀節目《創造營2021》於昨日（17日）首播，由鄧超擔任發起人，寧靜為創始人代表，周深、Amber（劉逸雲）、周震南任發起人團成員，助教是Nene鄭乃馨。有別於以往，今次聚集了大量外籍練習生，包括日本、泰國、俄羅斯等，很多都實力強勁，遠超國內練習生，競爭相當激烈。

在播出的首集中，最受關注的，要數日本組合WARPs UP中的SANTA（讚多）以及RIKIMARU力丸，前者今年22歲，參加過很多專業街舞比賽，並多次獲得冠軍，17歲時曾奪得SDK 2015的HOUSE舞種世界冠軍，創下最年輕冠軍記錄，舞齡已有19年；後者出生於1993年，10歲學跳舞，19歲開始為藝人編舞師，包括BoA、SHINee、Red Velvet等，兩位的舞蹈實力非常強勁，初舞台唱跳氣息穩，動作整齊，驚艷眾人！除此之外，SANTA在一段freestyle的表演中，空翻旋轉、節拍精準，即使180cm的身高，跳起舞上來也特別輕盈。

事後，有網友發現，SANTA是日本演員小栗旬的同輩親戚，兩人的合照也被曝光。隨即有關SANTA同力丸的話題掀起網友熱議，紛紛感歎兩人的實力早已高出選秀水平：「兩個免費舞蹈老師」、「內娛選手看看人家，不羞愧嗎」、「確實不是一個水準的，看得我都替國內的尷尬」等。