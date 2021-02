ANDAM時尚大獎宣布2021客座評審名單　李宇春Lisa成唯二亞洲人

撰文: 朱奕錦 最後更新日期: 2021-02-17 14:45

內地歌手李宇春自從2005年參加《超級女聲》選秀奪冠之後,多年來人氣有增無減,且在時尚界佔有一席之地,受到不少設計師與奢侈品牌的青睞,時尚力備受認可。

李宇春身高174cm,能駕馭不少風格的服飾。(微博@李宇春瘋狂工作室)

日前,ANDAM時尚大獎宣布2021客座評審名單,李宇春位列其中,其餘還包括韓國女團BLACKPINK成員Lisa,前Céline創意總監Phoebe Philo、美版《VOGUE》編輯Chioma Nnadi等。

2021 ANDAM時尚大獎完整客座評審名單。(Instagram@andamfashionaward)

自2015年開始,李宇春連續四年入榜「BoF500」(時尚商業評論),2019年成為英國時裝大使,今年年初更被美版《VOGUE》評為「the Best Dressed Stars Set the Tone for 2021」(2021最佳衣着明星時尚基調)TOP10,是首位入選該專題的亞洲人。

李宇春在江蘇衛視跨年騷的服裝入選2021最佳衣着明星時尚基調。(微博@李宇春瘋狂工作室)

ANDAM法國時尚大獎於1989年建立,在國際時尚界的地位舉足輕重,被視為是年輕設計師走向國際舞台的跳板,不少知名設計師都是憑藉ANDAM時尚大獎彈起,好似首屆得獎者Martin Margiela,品牌Maison Martin Margiela創辦人、Lemaire創辦人Christophe Lemaire,同時也是Hermès前創意總監,以及Moschino創意總監Jeremy Scott等。

