ANDAM時尚大獎宣布2021客座評審名單　李宇春Lisa成唯二亞洲人

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-17 14:45

內地歌手李宇春自從2005年參加《超級女聲》選秀奪冠之後，多年來人氣有增無減，且在時尚界佔有一席之地，受到不少設計師與奢侈品牌的青睞，時尚力備受認可。

李宇春身高174cm，能駕馭不少風格的服飾。（微博@李宇春瘋狂工作室）

日前，ANDAM時尚大獎宣布2021客座評審名單，李宇春位列其中，其餘還包括韓國女團BLACKPINK成員Lisa，前Céline創意總監Phoebe Philo、美版《VOGUE》編輯Chioma Nnadi等。

2021 ANDAM時尚大獎完整客座評審名單。（Instagram@andamfashionaward）

自2015年開始，李宇春連續四年入榜「BoF500」（時尚商業評論），2019年成為英國時裝大使，今年年初更被美版《VOGUE》評為「the Best Dressed Stars Set the Tone for 2021」（2021最佳衣着明星時尚基調）TOP10，是首位入選該專題的亞洲人。

李宇春在江蘇衛視跨年騷的服裝入選2021最佳衣着明星時尚基調。（微博@李宇春瘋狂工作室）

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ANDAM法國時尚大獎於1989年建立，在國際時尚界的地位舉足輕重，被視為是年輕設計師走向國際舞台的跳板，不少知名設計師都是憑藉ANDAM時尚大獎彈起，好似首屆得獎者Martin Margiela，品牌Maison Martin Margiela創辦人、Lemaire創辦人Christophe Lemaire，同時也是Hermès前創意總監，以及Moschino創意總監Jeremy Scott等。

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