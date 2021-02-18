失憶24小時｜郭晉安演爛賭大話精　現實與歐倩怡曾冷戰半年險離婚

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-18 20:15

在TVB新劇《失憶24小時》中飾演吳耀中的郭晉安，劇中是一位市井小市民，不但大話連篇，更沉迷賭博，搞到同老婆Maya（譚凱琪飾）離婚，妻離子散。而現實中安仔與歐倩怡（Cindy）自2006年結婚以來，一直被視為圈中的模範夫妻，兩人育有一對仔女，一家四口非常幸福！但原來安仔與Cindy都曾經歷過婚姻低潮，甚至陷入離婚邊緣。

劇中的吳耀中（郭晉安飾）沉迷賭博，大話連篇，搞到妻離子散。（劇照）

安仔與Cindy在1999年因為合作拍攝旅遊節目而擦出愛火，雖然兩人相差15歲，但仍無阻他們發展，並在2006年於迪士尼樂園舉行浪漫婚禮。婚後兩人積極造人，可惜Cindy不幸兩度小產，兩公婆大受打擊，悲痛不已。Cindy之後調理好身體，終於成功懷孕，先後誕下一仔一女，湊成一個「好」字。Cindy更淡出幕前，專心照顧家庭，同時亦繼續學習及進修，除了考獲船牌之外，一直有修讀食物及營養學的她更以一級榮譽的成績畢業，絕對是圈中勤力媽媽的典範！

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婚後零緋聞的安仔忙着拍劇，而Cindy要兼顧家庭同學業，兩人各有各忙，令夫妻相處時間少了，以致缺乏溝通，甚至冷戰長達半年，瀕臨離婚邊緣。安仔曾在接受訪問時透露，兩人經商量後決定每周都抽時間過下二人世界，互相了解對方的想法，重新建立夫妻感情，找回當初戀愛的感覺。

兩人由1999年拍拖至今相愛近22年。（IG@cindyauau）

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攜手度過婚姻難關的安仔與Cindy感情更加穩固，安仔不用開工時會親自接仔女放學，珍惜與家人相處的時光，兩人更不時在社交平台放閃，安仔曾在IG Post出與老婆的合照，並寫道：「期待下一個20年也能跟妳度過！」兩人在去年10月難得夫妻檔上陣，登上節目《流行經典50年》的舞台合唱，相當甜蜜。