林作深夜回應鍾培生挑機上擂台隻揪：我畀200萬，你畀我打一鑊！

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-19 01:45

有「百億富三代」及「香港電競之父」之稱的鍾培生最近開辦YouTube頻道，近日在接受傳媒訪問時透露自己每年都會用100萬去回饋會員，而且人人有獎，獎品包括iPhone、按摩椅、衣服以及魚子醬等。豈料一向喜歡四處留言的林作突然在該報道的Facebook留言區下留言：「抄我100萬 ?」結果觸發了一場擂台隻揪事件。

鍾培生因為這個留言決定要與林作在擂台上「打一場」。（IG@khdcheung）

其實早前林作就於個人Facebook專頁上稱需要籌100萬為保險團隊請100人，更不惜割愛出售名牌西裝，其金額與鍾培生不謀而合，林作隨後在有關鍾培生的報道下留言「抄我100萬？」鍾培生見狀，隨即在IG Story點名向林作挑戰，聲稱：「你咁想紅我幫你，我地（哋）打一場，你贏左（咗）我幫你找100萬，你輸左（咗）我都比30萬你。」

然後林作又在個人IG上分享了自己的「練拳照」，並寫下：「驚都未驚過。我打開」，更再出Post眾籌70萬作為打輸的補貼。不過說時遲那時快，鍾培生又轉發林作的IG Story，改口：「港幣一百萬我輸贏都比（畀）你，我而家book場搵製作同寫合約，你唔洗（使）講咁多廢話，你簽約唔好縮沙就ok」。此時已在網絡討論區掀起熱話，有網民更表示支持鍾培生打敗林作，又建議他舉白旗投降直接袋走100萬。

事件發酵大半日，林作在2月19日凌晨又再次拍片於個人Facebook回應鍾培生，表示願意調轉頭「送錢」給鍾培生：「嗱，鍾培生先生，我諗過㗎喇，以下係我嘅答覆，我畀二百萬港紙你，你俾我打一鑊。」

點擊睇二人的約戰過程：

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同場加映：網紅踩入富三代鍾培生過億豪宅 跑車名酒都唔及呢樣嘢重要？

睇睇鍾培生有幾打得，以及他之前應YouTuber聖結石邀請拍攝自己淺水灣豪宅的片段：