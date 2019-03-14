網紅踩入富三代鍾培生過億豪宅　跑車名酒都唔及呢樣嘢重要？

28歲鍾培生是香港電子競技有限公司（Hong Kong Esports Limited,「HKES」）創辦人兼行政總裁，雖然年輕有為，但坊間賦予的稱號除了是「香港王思聰」之外，總與「富三代」離不開關係。最近他接受了一位台灣著名網紅聖結石的邀請，將自己位於香港淺水灣過萬呎的豪宅公諸於世，從車房的限量版法拉利跑車，花園的擂台、約10名傭人的食宿、酒窖、娛樂室、私人健身室、母親的衣帽間等豪宅內幕全數透過聖結石的影片絕密公開，實令觀眾大開睇界，慨嘆一句「沒有最誇、只有更誇！」

記者透過以下圖輯逐Part介紹吓有錢人嘅生活日常：

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最引以為傲的竟然是珍藏《遊戲王》卡牌：

對於限量版的法拉利、酒窖、花園擂台、父親的音響、媲美「時裝店」的衣帽間、私人蒸氣室等等，聖結石無一不嘩然，但鍾培生卻一概輕描淡寫的帶過，就是一副不以為然的表情，唯獨在介紹自己私人珍藏的《遊戲王》對戰卡牌時，他表現得非常雀躍，幾乎逐張介紹：「第個是第一代的魔導騎士，這個是EX版，這個不是EX版。還有青眼白龍第一代，沒有銀貼……」滔滔不絕的，就連聖結石看見一把來自遊戲《魔獸世界》的1：1劍模型再拿起來玩的時候，鍾培生也不太想理會他，繼續翻開自己的珍藏，自得其樂，後說：「你到我家一直走來走去，我都沒有這麼開心，這真的是一個阿宅的光榮嘛！」

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有個超級富豪爺爺：鍾江海

鍾培生之所以為稱為「富三代」，因為他是已故「工廈大王」、上市公司華廈置業創辦人鍾江海的孫子。不過鍾培生的個人成就亦非常凡響，如上文所提到的電競業成就之外，作為90後的他也曾入選「2018褔布斯精英榜」，擠身《亞洲30 UNDER 30》的「消費科技」項目。除此之外，他亦是一位拳擊愛好者，更曾在不少公開賽事中得到獎項，而花園的擂台亦因此而設立的。

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