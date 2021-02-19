乘風破浪的姐姐2 |張栢芝古裝造型超靚　跳扇舞冇睇頭成績包尾

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-19 17:57

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》今（19日）播出第二場公演賽，25位姐姐將分成 5小組進行PK戰，最終排名較低的5位姐姐將會被淘汰。而在節目中一向狀態大勇的容祖兒（joey ）依舊奮戰到底，同那英﹑王鷗﹑陳梓童、江映蓉為一組大玩性感風跳踢躂舞，果不然沒有令大家失望，成為全場第一名，全組齊齊晉級。

容祖兒組全員順利晉級. (《乘風破浪的姐姐2》微博圖片)

在節目中容祖兒一組選唱了歌曲《快樂寶貝》，五位姐姐在排練的時候亦相當順利，但沒想到就在公演前的一次總彩排竟然出現了大問題，事關她們站在鋼琴鍵舞台設計時，礙於舞台的位置偏小，所以她們做出的舞蹈動作不夠整齊，令隊長那英相當崩潰，更一度決定取消鋼琴鍵舞台，但其他四位姐姐不同意，大家就為了舞台設計出現了分岐。

最後那英當然尊重隊友的決定保留鋼琴鍵舞台，但同時她亦覺得好委屈在鏡頭前爆喊：「其實我自己表達得不對開始，我這是嘴笨我氣死了。明明是為了就那劉卓說那句話，最後我怎麼又繞到我自己的裙子﹑轉圈提鞋不行，然後她們就覺得是我跳得不好，那個動作才會改的。」

那英為了舞台設計同隊友出現了分歧 。（影片截圖）

幸好大家的決定是對的，事關鋼琴鍵舞台增加了許多效果，她們五位在上面大跳踢躂舞畫面非常好看。除了舞台動作整齊劃一之外，服裝方面亦增加了不少好的分數，大家都玩性感風，那英展現長腿跳舞完全不輸年輕人，而容祖兒就大露背加曬長腿是當中最性感的一位，隨着曲風的輕快節奏，她們跳舞時性感又可愛非常精彩，亦奪得829分成為全場第一名，全員可以順利晉級。

容祖兒大露背好性感啊！（影片截圖）

在鋼琴鍵上跳踢躂舞。（影片截圖）

而另一焦點姐姐張栢芝的表演亦非常有看頭，已有多年沒有拍古裝戲的她是次就為歌曲《紅顏舊》再穿古裝。梳起長古裝頭身穿白色長服的她甚有當年在電影《我家有一隻河東獅》中柳月娥的影子，隨着音樂舞動她跳得有模有樣，比起之前的確進步了不少，雖然只獲得765 分成為最低分的一組，但她顏值夠高已經非常吸睛，還登上微博熱搜榜超過90萬人熱烈討論 。經過兩次的公演張栢芝都沒有贏過，看來下一場公演要更加努力。

張栢芝的古裝扮相好有型。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

睇姐姐們精彩表演：

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容祖兒超性感跳踢躂舞：