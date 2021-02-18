乘風破浪的姐姐2 |傳增「踢館賽」　楊丞琳李一桐組團挑戰？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-18 21:15

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》大受歡迎，30位姐姐經過第一輪公演之後已經淘汰了五位，目前只剩下25位姐姐分組比賽。而在今季節目中，據指將增加新賽制「踢館賽」，近日就有踼館名單流出，傳出有楊丞琳﹑李一桐﹑蘇運瑩﹑古力娜扎等組成妹妹團發起挑戰，引起網上不少討論。

傳出姐姐有新賽制。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

隨着比賽的推進，姐姐們的PK 戰愈來愈激烈，不過似乎還有更多的挑戰等着她們。近日網上就盛傳節目將增加「踼館賽」，而踼館嘉賓的實力亦非同小可，傳出有台灣歌手楊丞琳﹑內地歌手蘇運瑩﹑演員李一桐﹑舒暢﹑譚松韻﹑徐冬冬等加盟，她們將組成「妹妹團」向「姐姐團」發起挑戰，假若她們挑戰成功，當中的姐姐團則有人會面臨淘汰。

楊丞琳﹑蘇運瑩﹑曾黎的姓名出現在觀眾投票紙上。（楊丞琳微博圖片﹑蘇運瑩微博圖片﹑曾黎微博圖片）

當大家猜測會是那幾位女明星組成「妹妹團」之際，網上則曝光了一張觀眾投票紙，當中見到楊丞琳﹑曾黎﹑蘇運瑩三個人的姓名，她們將演唱《BOOM》這首歌，加上楊丞琳最近已經去了內地隔離完畢，所以大家都相信她們組團機會相當高，不少網友都非常期待她們PK戰。

名單的出現令不少粉絲大感期待。（微博圖片）