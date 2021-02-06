乘風破浪的姐姐2︱那英拒張栢芝入組傳不和　表面客氣但句句有骨

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-06 22:45

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》大受歡迎，就在剛剛播出的最新一集節目中，內地天后那英拒絕張栢芝加入自己組別，掀起許多討論。不禁讓大家覺得兩位姐姐是否有甚麼過節，因為第一集播出時二人已經火藥味濃厚，看似客氣但說話字字有骨，所以令她們的一舉一動已經是網友們的焦點。

那英拒絕張栢芝加入自己組。（影片截圖）

就在第一集播出時，張栢芝表演唱跳但水準似乎不高，因為唱歌走音之餘又忘記舞步，不過在投票時亦獲得多位姐姐舉手支持，令她非常感動。所以當表演結束之後她回到後台已經感動到落淚說：「明明我唱也不好跳也不好，但是我看電視裡面看到你們舉手那個愛那個感動，我真的忍不住。根本不是六十分是四十分以下。」一番感言令不少姐姐上前給予擁抱安慰。

那英上前給予擁抱。（影片截圖）

當然那英亦有上前安慰她，可是就當她的面前毫不客氣直言：「別哭，我都沒投你票。」之後張栢芝亦火速回應：「所以我沒感謝你。」氣氛相當尷尬。隨後到第一次公演完畢之後，張栢芝因為人氣高的關係有資格可以選入「守擂組」三小組中其中一組，而當她表示想加入那英組時，那英即顯得尷尬面有難色，眼見那英的猶豫不決張栢芝亦快人一步讓自己有下台階：「你可以拒絕。」沒想到那英就真的拒絕：「你先想想吧！」好明顯就是在拒絕張栢芝的加入。

那英表明沒有投張栢芝票。（影片截圖）

不少網友認為那英在節目中一而再再而三對張栢芝不客氣，就不斷猜測二人是否有過節呢？但翻查資料得知二人並沒有甚麼過節，所以大家就猜想可能同王菲有關，事關王菲是那英的好朋友，而張栢芝的前夫謝霆鋒現時又是王菲的男朋友，所以站在朋友的立場上，那英似乎不想同張栢芝有太多接觸。另外，在節目還沒播出之前，曾傳出王菲將會應那英之邀約唱節目主題曲，甚至有機會亮相節目，所以曾一度傳出張栢芝為免大家同台而退出節目。如今張栢芝亦沒有退出節目還因為人氣高的關係而晉級，背後原因只有她們才知道。

王菲同那英是好朋友。（《幻樂之城》微博圖片﹑《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

另外，有網友就道出另外一個原因是張栢芝的唱跳表現功底差，但那英早前講過想在節目中學好跳舞，所以她拒絕張栢芝入組是有道理的，畢竟這一個是比賽節目，找一些實力較強的姐姐加入隊伍絕對是理所當然。

逐格睇那英、張栢芝尷尬互動：