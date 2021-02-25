陀槍師姐2021｜「山系女神」曾淑雅演女警包到實　鏡頭後反差勁大

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-25 21:27

無綫（TVB）劇集《陀槍師姐2021》不乏美女演員，滕麗名、宣萱是8，90年代的美女不在話下，趙希洛、林穎彤，甚至是客串的劉佩玥都是不少網民和觀眾心目中的「女神」，不過在年輕網民心中，以上幾位的受歡迎程度都不及加入了TVB僅有一年多的曾淑雅（Jumbo）！

曾淑雅（Jumbo）在《陀槍師姐2021》中真的不太起眼。（《陀槍師姐2021》截圖）

雖則說曾淑雅只加入TVB一年多的時間，但其實她已出道了10年。現年29歲的曾淑雅本身是一名模特兒，2011年入行初期曾以青春女子組合「Mi55」身份推出寫真，其中羅彩玲、曾淑雅分別彈起活躍於娛樂圈。同時19歲的Jumbo更奪得了中國小姐（香港賽區）冠軍「最具人氣獎」及「最上鏡小姐」，成為三料冠軍。

曾淑雅（Jumbo）在19歲時以女子偶像組合出道。（網上圖片）

翌年更開始參與幕前演出，分別參演過《懸紅》、《超級經理人》、《風暴》、《PG戀愛指引》、《失戀日》，2017年更參演過《空手道》，她在2017年擔任過側田的《We Touch》的MV女主角，2017年也參演過《短暫的婚姻》和《心冤》兩套ViuTV劇集，不少網民都大讚她外表甜美又搶鏡。2020年，曾淑雅就加入了TVB，第一個亮相的節目就是出產過不少「女神」的《3日2夜》，也參演過TVB劇《香港愛情故事》。

曾淑雅（Jumbo）參演過ViuTV劇集《短暫的婚姻》和《心冤》。（劇照）

曾淑雅（Jumbo）做過側田的《We Touch》的MV女主角。（YouTube截圖）

曾淑雅在《陀槍師姐2021》劇中飾演便裝女警，有別以往青春陽光的造型，會否不習慣？她接受《香港01》訪問時說：「網民睇我主持嘅綜藝節目比較多，其實我入咗公司之後都做咗啲旅遊節目，比較多落水着泳衣，大家可能唔習慣我咁樣出現，不過每個角色都係度身訂做，點樣着其實最緊要係配合返個人物。」

曾淑雅（Jumbo）真係青春無敵。（《3日2夜》截圖）

劇集播出後，有網民投訴覺得大材小用，浪費了她的優點。她就回答：「今次雖然唔係好多戲，但係都係我啱啱入公司嘅第三套劇，《陀槍師姐2021》係上年二月拍，其實嗰時佢哋已經埋晒班，係我咁啱海俊傑小組有個角色，先揀咗我。對新人嚟講，真係唔算少啦。」

曾淑雅（Jumbo）在IG有超過55萬粉絲，人氣高過大部份TVB女藝人。（IG@jumbotsang）

她接受訪問時，又說自己不抗拒拍攝性感場面：「大家都係為咗套劇，最緊要係場戲對手溝通好。」

同場加映：【3日2夜】曾淑雅Jumbo唔靠性感賣青春 人靚聲甜網民勁Buy

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