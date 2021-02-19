「亞視忠臣」遇疫情停工一年零收入　劉錫賢：戶口剩返4、50蚊！

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-19 22:38

有「亞視忠臣」、「劉忠臣」之稱的劉錫賢今日（19/2）出席黃夏蕙（夏蕙姨）的壽宴。提到早前他向傳媒透露健康出現問題，他接受《香港01》訪問時坦言已經好轉：「而家多咗時間喺屋企做運動，好咗好多。」不過，原來近期劉錫賢遭逢人生巨變，去年離婚要給前妻贍養費之餘，更遇上疫情停工，最近更遭逢喪母之痛，受盡三重打擊。

劉錫賢家中的87歲的媽媽離世。（葉志明攝）

問到近況時，他就表示87歲的媽媽在年初一離世，現正忙於處理她的身後事，他語氣中帶着傷感的說：「媽媽喺初一過咗身，而家辦緊佢身後事，希望佢老人家可以安安樂樂咁走。佢好平安咁樣去，呢個係好嘅。」

劉錫賢出席夏蕙姨的壽宴。（葉志明攝）

劉錫賢表示，疫情期間自己完全沒有工作零收入，經濟出現重大問題，銀行存款更是彈盡糧絕：「收入唔止係少，直頭係零！唔使講，已經係使晒啲積蓄！差啲要賣埋層樓，不過好彩妹妹支持我。」他表示疫情期間，幸得妹妹幫助，也因此兩人關係也變好了。

劉錫賢說曾積蓄見底，只剩4，50元。（葉志明攝）

積蓄見底，即是剩下多少？他回答：「幾乎零！咩幾百蚊？你就想吖，只係得返幾十蚊，剩返5、60蚊！冇辦法，所以咪話好在有妹妹幫手。」他說，今年開始自己的經濟也有好轉，開辦了「肥哥哥.com」的網台後，得到不少朋友支持落廣告，漸漸有起色，而且今年開始也有中國內地的商演邀請：「不過要等搞完媽媽嘅身後事先，如果唔係我已經去咗。」

曾志偉獲正式任命為副總經理。（資料圖片）

曾志偉出任高層，有否打算回TVB？他拍晒心口說：「要睇志偉哥，如果佢真係要我幫手，我絕對會義不容辭，絕對肯為咗志偉哥而服務，我哋大大話話都識咗十幾年，所以絕絕對對一定會幫手。」如果要你做閒角，在綜藝節目做隻棋呢？他笑說：「哈哈哈，未試過咪試下囉，不過我諗志偉哥唔會咁對我嘅，而且我年紀咁大，着住件衫企咁耐，唔好啦。」