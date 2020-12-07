陳啟泰認亞視最後幾年荒謬　劉錫賢談扔壽包事件︰天下間最大笑話

亞洲電視曾有過一段輝煌的日子，節目可以跟無綫對撼。日前，陳啟泰和劉錫賢上香港電台節目《一起走過》，接受主持楊紹鴻和江美儀訪問，大談在亞視工作的點滴。

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陳啟泰在1990年入無綫工作。（資料圖片）

陳啟泰在入行前曾參加過新秀，又曾做過銀行，最後選擇做演員，他笑言是因為「貪慕虛榮」。1990年加入無綫工作，一入行就做主持，他說節目組覺得他「個樣似主持」，先係主持《香港早晨》，後來有入劇組拍劇，但同時繼續主持《K-100》和《歡樂今宵》等，觀眾開始認識到他。主持問到既然陳啟泰當時在TVB的發展不錯，為什麼要過檔亞視，他直言︰「有排等啦真係，如果（喺）TVB！」他否認當時是炙手可熱︰「慘就慘在好似《再見亦是老婆》、《大鬧廣昌隆》，你永遠都係覺得有機會發展嗰啲位，跟住就停咗喺度，跟住落返嚟囉，TVB係咁㗎嘛！你做開二線，突然會跌番落三、四線，經常有㗎嘛，發生過喺我身上好多次，唔止喺我身上，係發生過喺好多人身上無數次！」角色雖然演到街知巷聞，但卻未可更上一層樓，「既然你做開嗰度未必有咁嘅機會，咁咪唔排呢條隊囉，排第二條隊囉！好簡單一個道理，你唔過塘就冇機會㗎啦！」

《百萬富翁》成為陳啟泰的代表作。（YouTube影片截圖）

江美儀爆料陳啟泰原來好錫老婆，原來他每去一個地方，都會跟老婆說︰「老婆，我同美儀去咗呢間餐廳，幾好食，下次帶你嚟食！」下次見到有新電話，又想買給老婆，江美儀說︰「總之佢錫老婆錫到不得了，我同佢傾人生大事，發現佢呢個人唔大野心，當時佢啱啱買樓用晒啲錢，佢話只要佢供甩層樓就可以唔做，話老婆教琴養番佢。」陳啟泰原來比較實際，會希望有第二層樓，但不是奢望，入行要學會享受過程。陳啟泰於1998年加入亞視，又跟太太陳懿恆結婚，至今已經22年。太太生活低調，是一名現職鋼琴名師，也有擔任進修學院的音樂程講師。

陳啟泰和劉錫賢上香港電台節目《一起走過》，接受主持楊紹鴻和江美儀訪問。（Facebook影片截圖@一起走過）

陳啟泰由TVB轉投亞視，人工是雙倍。在他主持《百萬富翁》前，他已經有不少晚宴司儀的收入供完樓，事關當年做中英雙語的司儀很吃香，90年代一個Job是2萬元，已經是非常不錯，再加上《百萬富翁》的收入，成功供完樓。講到2001年主持《百萬富翁》的機會，陳啟泰指當年還有林韋辰、歐錦棠、林祖輝和較有經驗的何守信作主持《百萬富翁》的人選，不過他們相繼離開亞視。而原來當年是決定由何守信主持的，當時買節目版權時，甚至已經派了他到英國學習節目的細節，但由於亞視負責《百萬富翁》的人突然離開了公司，所以整個節目要重新計劃。當年也是突然召他們見老闆，才知道是由他主持。作為節目的副主持劉錫賢，他直言當年一年已經出了4年的人工數目。而陳啟泰就指自己一年有300多個騷的收入，江美儀大感驚訝︰「1000蚊都唔得了啦嗰度，咪就係創造奇蹟，冇人會再做到！因為亞視都執咗。」

陳啟泰有份拍ViuTV劇集《黑市》。（資料圖片）

點擊下圖重溫陳啟泰歷年來的轉變︰

+ 5 + 5 + 5

對於離開亞視，陳啟泰說：「我離開有兩個女人為我喊，一位係鮑姐鮑起靜，邊喊邊問點解亞視搞成咁，另一位係服裝間『大眼』，佢喊住話留番個Locker畀我，呢兩個女士為我喊過，有情有義。」講到亞視最後經營的幾年，兩個嘉賓直指是荒謬，當年亞視台慶在北京舉行晚會，發生成為經典的「扔壽包事件」，劉錫賢說︰「北京嗰次係天下間最大嘅笑話嚟㗎喇，冇得再好笑過北京嗰次。」陳啟泰就指在政總門外跳《江南Style》那次較荒謬，他說︰「我有去，見一見老闆就走，如果唔係我就要留低跳《江南Style》㗎喇。」劉錫賢同樣見眾人上台跳舞後，隨即離開。

一眾亞視藝員在台慶晚會上派壽包，怎料在節目尾聲前，觀眾已走得七七八八。（YouTube截圖）

劉錫賢回想北京晚會那次形容為荒謬，扔壽包環節是香港製造人構思的，不過他們其實不了解內地觀眾睇騷的慣性，他說︰「其實全部依賴晒香港嘅製作人，香港嘅製作人對內地騷係零知識，上到去先發現原來唔係咁樣。」當晚有很多小休時間，加上四面都是觀眾，司儀兼顧不暇，知名表演歌星又不多，故有大量觀眾已中途走人，「其實去到扔壽包嗰刻，係因為啲新晉嘅小朋友（藝員），去到嗰陣有人話『我哋可以將啲嘅壽包派畀觀眾』，但其實台上面已經有人講『喂，嗰邊冇人啊，向前面扔算啦』，但啲後生已經發晒癲，有得玩就扔，就乜嘢都拍晒，對住啲吉嘅枱枱凳凳喺度扔壽包，就變成一個笑話。」

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