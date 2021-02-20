黃夏蕙契仔契女多到「擺20圍都坐唔晒」　要上契只須一個簡單條件

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-20 17:00

黃夏蕙（夏蕙姨）今年88歲生日，日前更在酒樓補辦壽宴慶祝，不少圈內圈外好朋友都有出席。談到今年的生日以及新年願望，她就接受《香港01》訪問時說：「最緊要世界和平，疫症快啲走，人人有工開，有飯食。

黃夏蕙（夏蕙姨）今年88歲生日，生日快樂！（葉志明攝）

夏蕙姨更表示，希望市民可以快些打疫苗：「可以保護自己又保護其他人。」她又說，自己近期忙於網上慈善演唱會，因為大家有歌聽，有娛樂之餘，也可以幫到別人：「希望善長人翁可以捐錢，我收到之後就可以幫到啲公公婆婆，因為佢哋又冇生活又冇屋住，我睇到都覺得好陰公。」她也表示，網上慈善演唱會亦間接幫助到一班暫時未有工作的藝人。

好多朋友都出席夏蕙姨生日Party。（葉志明攝）

現場所見，真的有不少契仔契女出席為她賀壽，那麼夏蕙姨有多少個契仔契女呢？她竟然也被這條問題考起！夏蕙姨：「真係講唔出有幾多個。」後來經一旁的經理人提醒，才說：「260個，唔係我數㗎，我經理人幫我數㗎。我自己真係唔記得，圈內的契仔契女更加多達46位。楊峰，艾美琪，好多㗎，麥得羅都係我契仔嚟㗎，冇契家佬嘅。」夏蕙姨還不忙開玩笑說：「契家佬得一個，就係我經理人！」真是精靈又幽默。

夏蕙姨着得勁靚！（葉志明攝）

做黃夏蕙的契仔契女要有什麼條件？她回答：「大家都投緣，佢心中都願意嘅，但係最緊要乖！有好多心術不正嘅，咁我就冇（上契）。我啲契仔契女都係好誠心，個人好真嘅。」

夏蕙姨真係着得勁靚，點擊下圖睇更多：