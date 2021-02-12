牛年新年｜黃夏蕙花數萬元扮牛魔王現身黃大仙祠：將疫症打死

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-12 17:48

踏入牛年，新一年新開始，不少市民以往會在年三十晚會赴黃大仙祠拜「頭炷香」，為來年祈福，而每年「頭炷香」的焦點，想必是按生肖精心打扮成各種造型的藝人黃夏蕙。 惟受疫情影響，今年嗇色園黃大仙祠99年來，首度取消年三十晚頭注香；每年均為「坐上客」、現年88歲的黃夏蕙改於今日(12日)大年初一下午2時，以牛魔王打扮現身黃大仙祠，揚言要「將疫症打死」，讓市民重拾自由；此外，她亦希望能為「夏蕙慈善基金」 籌款，助長者解生活艱苦。 另外，她直言，不懂用「安心出行」進場，僅以手寫填表登記，「我唔識呀，第一次嚟要搞咁多嘢」，但指會學習使用。

+ 4 + 4 + 4

半年前已預訂牛魔王服裝 花逾4小時化妝更衣

雖然年三十晚頭注香被取消，但黃夏蕙今日下午依然到黃大仙祠參拜，並打扮成牛魔王，引來大批市民圍觀。她透露，半年前花費數萬元預訂該服裝，更指其牛角獨特，「隻角要特別搵。」 為了前來參拜，她今早9時已開始化妝，連同穿衣花費最少4小時，「牛魔王好勤力，好威，希望將疫症打死晒佢！等大家重拾自由！」

指不懂批評特首 冀政府盡快開關

黃表示，對今年取消頭注香感到很失望，「梗係唔開心啦，100年都未試過嘅。」她更指，現時港人的生活沒有自由，各行各業倒閉，市民失業「冇飯食」。問到如何評價特首林鄭月娥的施政，她表示「我唔識批評。不過世上嘅嘢好難講。」她只希望政府盡快開關，「一唔開關好陰公，乜嘢生意都冇得做。」

▼牛年初一（12日）黃大仙祠▼

+ 15 + 15 + 15

今年願望：為基金籌款 助長者解困

黃續指，今年的願望是為剛成立的「夏蕙慈善基金」 籌款，指長者生活艱苦，希望能幫助他們解困。「如果大家肯幫，一蚊唔少，十蚊唔多，有善心就得喇。」她亦指，疫情會於疫苗抵港後完結，對此非常有信心。「我亦都好相信黃大仙，所以今年一定冇事！乜嘢都回復正常。」

對於過去曾被香火燒焦頭髮，但她今日表示並不擔心，指園內規定燒3枝香，長度亦較以往短，並已控制善信參拜的時間：「我都好慘㗎，頭髮又燒爛，又俾人扯甩過，亦都跌親過，你知我唔夠後生仔嚟啦。」

不懂用手機 填表登記入場

此外，黃夏蕙今日戴上透明的面罩以預防病毒，指一般的口罩會影響妝容變得「花臉貓」。問到進場會否使用「安心出行」，黃夏蕙直言不懂用手機，應手寫填表登記，「我唔識呀，第一次嚟要搞咁多嘢。」但她指，會嘗試學習「安心出行」，「大家都需要做呢樣嘢。」