小馬雲過氣被解約送回農村　雙腿佈滿針孔疑被注射抑制生長激素

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-20 18:15

2016年在江西省永豐縣石馬鎮中，因有一名男童范小勤被發現同阿里巴巴集團創辦人馬雲長得相似而走紅，從而他就被網紅公司看中簽約成為網紅，漸漸引起許多話題成為大家口中的「小馬雲」。不過最近內地媒體卻爆出，小馬雲的人氣似乎不及從前，所以就被網紅公司解僱更送他回老家，一切又重回了原點引起廣大網友關注。

范小勤因為相似馬雲而走紅。（微博圖片﹑視覺中國）

馬雲作為中國的富商一舉一動都是大家的關注焦點，再加上現時自媒體的發達，網紅公司見到范小勤同馬雲撞樣，當然不會放過這個賺錢機會。所以在網紅公司的遊說之下，范小勤的父母亦同意兒子向外闖，事關范小勤的原生家庭經濟能力有限，而且網紅公司會供書教學所以范小勤就離開父母，成為網紅公司一個賺錢的機器。

于是網紅公司就將范小勤打造成網紅，為他拍片搞直播、接代言等，單是抖音帳號都有四個，粉絲高達數十萬人，一舉一動的確會引起話題，久而久之成為大家口中的「小馬雲」。而網紅公司亦為小馬雲找學校、上下學都有專車接送，還有保姆照顧等，人生的確有好大變化，不過這種景象只維持了短短四年多時間而已。

小馬雲被打造成網紅。（微博圖片）

最近有內地媒體報導指，小馬雲已經被網紅公司解約並送回老家去，不禁令人覺得他人氣不再就遭到拋棄相當可憐。回到原點的小馬雲不再光鮮亮麗，被發現頭髮凌亂、身上骯髒不已，見人就要錢並不斷講出：「阿里、阿里巴巴、阿里巴巴給我快一點起來」﹑「給錢給錢你有錢嗎？有錢才拍！」等口號。

小馬雲已經被送回老家。（微博圖片）

另外，現時的他雖然身高似足小孩，不過他已經是一位14歲的大男孩了，在這個年紀理應簡單的數學都懂得。但他就被發現連「2+2」都不懂計算，似乎難令人相信。而范小勤亦被發現腿上滿佈針孔，被懷疑注射了抑制生長的激素，令許多人相當擔憂。 不過他的保姆就指出曾帶小馬雲去看醫生，證明他是患有矮小症的。

小馬雲回到原點。（微博圖片）

如今小馬雲回到原點亦不是從前的自己了，一見到有人拍攝就自動自覺對着鏡頭微笑、打招呼等，讓不少網友覺得他被訓練到連價值觀都扭曲了，實屬可憐。另一方面有網友認為他被拋棄未嘗不是一件好事，最起碼可以做自己不再被人掌控人生。