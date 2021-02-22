小S貼身熱舞Fing頭飛襪賀汪小菲返歸　網友笑爆：姐夫唔易做！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-22 22:30

汪小菲今次回到台北經過隔離期滿後，終於能與老婆大S（徐熙媛）、兩個孩子一起團聚過年，而汪小菲深夜忍不住在微博Po出一條片，曝光小S（徐熙娣）來家裡聚會時瘋狂模樣，令網友笑爆嘴。

汪小菲半夜先PO出一條片，小S開心表示，姐夫買了一雙鞋，完全啱晒佢size，根本就是為她而買，還嗆汪小菲「不要再暗戀我了好嗎」。汪小菲急得解釋「我是給我老婆買的，被她截胡了」，一旁的徐媽媽看了都笑翻，而汪小菲還透露「我老婆就在對面看著，無語」。

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接著汪小菲又再分享另一條片，是小S在他面前熱舞，只見小S一個彎腰起身甩頭的動作，還Fing頭將頭髮「發落」汪小菲塊面，然後汪小菲踩住小S對襪，所以小S一抬腳襪子就成隻飛出來，只見汪小菲一臉無奈，小S仍是很認真的繼續熱舞。為此，汪小菲自己寫下一對對聯「甩頭打我臉，腳踩她襪子，橫批：你姐很淡定」。

網友看到影片都笑翻，「當姊夫真不容易」、「半夜三更和小姨子這麼嗨大S知道嗎？」、「論小姨子什麼時候離開我家」、「震驚！半夜不睡覺原來在和小姨子玩這個」、「你那一臉嫌棄太明顯了」。

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