小S酒意興起自爆閨房私密　老公面前刻意全裸居然換來0反應？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-28 22:57

台灣女星小S（徐熙娣）日前上Yahoo TV「茜問」，接受主持人陳文茜專訪，聊天內容毫不設限，小S忍不住吐出婚姻真心話「老公對自己裸體視若無睹」，還High到跳上吧檯脫衣跳舞，邀請陳文茜坐吧檯主持；陳文茜則指定小S負責她的告別式，卻狠遭小S拒絕，理由是「忙不過來」。

（yahoo TV youtube截圖）

小S過去曾在《康熙來了》開播第二集採訪過陳文茜，睽違17年再度於螢光幕前同台，陳文茜犀利提問小S是否幸福，小S稱自己雖然是幸福的，但內心也有孤獨和委屈的時候，當負面情緒來，最好的紓壓方式就是喝酒或找姐妹淘聊天。而在開喝之後，小S果然自爆閨房秘事，她說在家中會刻意裸體在老公許雅鈞面前走動，但卻常被視若無睹，讓她常覺得失落。

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而陳文茜有感而發，自曝想邀小S負責自己的告別式，沒想到小S立刻回說自己這樣壓力很大，因為她要負責蔡康永、王偉忠的告別式，現在還加上陳文茜，真會忙不過來！陳文茜則開玩笑說：「我們三個人應該不會同一時間死啦」，展現兩人好交情。

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