大S近照意外撞臉小S？楊丞琳小禎留言讚靚　卻被網民質疑又整容

大S徐熙媛與汪小菲結婚後，育有一兒一女，婚後她減少工作專心在家相夫教子，近來更少出席公開活動，小S日前曝光了大S的近照，被網友大讚根本宛如少女。

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大S近來鮮少出席公開活動，小S 17日在社群分享一張大S的美照，只見她穿著黑色長大衣、裡面內搭黑色洋裝，下面穿著同色系的過膝長靴，再加上最近她剪了一個齊瀏海，看起來年輕又纖瘦，氣色也很不錯，小S都忍不住讚嘆「也太時髦了吧！是哪家的少女？」

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網友也紛紛大讚「大S狀態也太好了吧！好美好美」、「少女無誤！乍看之下以為是你們女兒勒～」、「大S總是讓人驚艷」，但亦有網友質疑她又整形。而好友楊丞琳則直呼「熙媛好美」，小禎也大讚「好瘦」。就連人在北京的汪小菲看到照片都震驚不已：「幾個月沒見，回去我都不敢認了，趕緊趁隔離的時候敷點兒面膜，要不真成兄妹了」。

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