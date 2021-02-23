失憶24小時｜單立文胡蓓蔚攜手走過24年　老夫老妻維繫感情有秘訣

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-23 20:15

單立文（豹哥）近年因為TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中熊樹仁一角而大受歡迎，更一洗過往的反派形象，不過他在新劇《失憶24小時》中又再次演奸角，飾演黑幫大佬蔣龍。劇情講到蔣龍因誤會被吳耀中（郭晉安飾）及蒙一言（譚俊彥飾）綁架，期間竟發現蔣太（李天縱飾）與手下阿光（彭懷安飾）有姦情，蔣龍更揚言要殺死這對姦夫淫婦！雖然劇中的豹哥脾氣火爆又不擇手段，但現實中的他對待老婆胡蓓蔚（豹嫂）就非常溫柔，兩人相愛24年依然甜蜜如初！

蔣龍（單立文飾）發現蔣太（李天縱飾）與手下阿光（彭懷安飾）有姦情！（YouTube影片截圖）

重溫搞笑劇情：

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豹哥與豹嫂當年因為音樂而定情，豹嫂曾透露當時她準備出碟，在唱片公司老闆介紹下認識豹哥，初時雙方並沒有擦出愛火，但漸漸兩人愈走愈近，漸生情愫，豹嫂曾在接受《香港01》訪問時透露是自己作主動：「兩個人互相對對方有意思，你會感覺到嗰種空氣中嘅特殊電波，只係欠一個人開口問，我算係叫做主動行第一步，問佢要唔要開始呢段關係。」兩人自1996年開始拍拖，直至2008年結婚，不經不覺已經攜手走過24年。

兩公婆同樣熱愛音樂。（IG@palsinn）

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雖然61歲的豹哥與豹嫂相差12歲，但兩人婚前婚後同樣恩愛，就算是老夫老妻，生活簡簡單單，但豹哥亦不忘為老婆製造驚喜：「有一次我買咗紮花送畀老婆，佢見到紮花，第一句就問我：『你做咗虧心事呀？』平時太忙，一送花畀佢就覺得奇怪！」兩人相愛多年，早已融入對方的朋友圈，更是對方最好的朋友，豹哥亦曾直言：「平淡亦是種浪漫的幸福，兩人相處就是要適當地調節，不能自我中心，始終要顧及對方的感受。」無論高山低谷，兩人一直互相陪伴着對方。

豹哥同豹嫂雖然已經是老夫老妻，但兩公婆閒時都會行街拍下拖。（IG@palsinn）

豹哥為人風趣幽默，與豹嫂聚在一起經常打打鬧鬧，充滿歡樂，兩公婆更高調在社交平台放閃，大曬恩愛合照慶祝結婚周年，豹哥還會hashtag「其實結婚真係冇事嘅」、「人不marry枉少年」、「我真係冇後悔呀」，每逢生日也會一起慶祝：「今日你生日，你話過要照顧我一生一世㗎，冇得反口㗎……」溫馨又搞笑！

婚前婚後都一樣恩愛！（IG@palsinn）