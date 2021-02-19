失憶24小時｜王君馨出場幾集就消失戲份少　轉做獨立歌手發展更好

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

TVB新劇《失憶24小時》有三屆視帝郭晉安坐鎮，還有去年憑劇集《十八年後的終極告白》而備受關注的譚俊彥參演，而女主角王君馨（Grace）今次更是繼2019年初播出的《鐵探》後有新作播出，相隔近兩年終於再同觀眾見面，不少粉絲都非常期待Grace的表現，可惜劇情講到Freeya（王君馨飾）交完贖金後就不知所蹤，Grace出場短短幾集就被消失，分分鐘成為戲份最少的女主角！

劇中Freeya（王君馨飾）交完贖金後就不知所蹤。（劇照）

Grace憑着劇集《城寨英雄》中花曼一角而大受歡迎。（電視截圖）

Grace曾憑着劇集《城寨英雄》中花曼一角而大受歡迎，她更在台慶頒獎禮上獲得「最受歡迎電視女角色」獎項，演技備受肯定。之後Grace在《心理追兇Mind Hunter》、《超時空男臣》、《是咁的，法官閣下》中的表現都大獲好評，她更為劇集《唐人街》苦練「十二路譚腿」，頻頻騷身手的她能文能武，絕對有望上位。不過原來Grace對上一部播出的作品已經是《鐵探》，今次《失憶24小時》是她相隔近兩年再有新劇播出，但她在劇中的戲份似乎並不多，不少粉絲都替她感到不值。

Grace對上一部劇已經是在2019年4月播出的《鐵探》。（劇照）

+45
+45
+45

Grace在去年以獨立歌手「G. Racie」的身份推出首支單曲《Casada》。（影片截圖）

雖然Grace在去年全年都沒有劇集推出，但她亦有在個人YouTube Channel同大家分享自己的心路歷程，更以獨立歌手G.Racie的身份推出首支單曲《Casada》，而且好評如潮，不但成為「903專業推介」亞軍歌，更在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》上獲得華語金曲獎。上個月底Grace再推出新歌《尖叫》，還請來林德信擔任MV男主角，兩人在MV中突破尺度，床戲濕身樣樣齊，話題性十足！雖然Grace曾發文坦言選擇做獨立歌手並不容易，但就認為比做演員有更大的發揮空間，轉戰音樂界的她發展愈來愈出色！

Grace在新歌《尖叫》MV中與林德信挑戰大尺度性感床戲。（影片截圖）

重溫MV性感演出：

+34
+34
+34
+17
+17
+17
失憶24小時｜郭晉安演爛賭大話精　現實與歐倩怡曾冷戰半年險離婚
失憶24小時｜王君馨發脾氣搞到家嘈屋閉　細數10個經典港女角色
張栢芝超高顏值無懼鏡頭考驗　360度零死角堪稱完美
方媛再曬舞技被批毫無進步　懶理負評照騷小蠻腰
Paris Hilton生日宣布第4度訂婚　獲男友送上千五萬20卡鑽戒求婚
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。