師傅有請｜龔嘉欣供樓火鍋店同期進行　難頂大壓力：真係做到停經

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-23 21:00

龔嘉欣於2109年底在IG宣布在大馬開設火鍋店，後有傳該店是其富二代男友Bryan打本。(IG圖片)

龔嘉欣（Katy）一向緋聞多多，前年她在馬來西亞開火鍋店時，有傳是當地的富二代Bryan打本，而龔嘉欣的車牌英文字「KB」，正好是Katy及Bryan的縮寫。有指龔嘉欣眼見「少婦聯盟」嘅陳凱琳、譚凱琪、沈卓盈先後變幸福人妻，亦有意早日結婚生仔，唯二人因經常分隔兩地，Bryan在大馬不甘寂寞，對女生來者不拒，最後導致分手收場。

龔嘉欣將與「少婦聯盟」在下集《師傅有請》任嘉賓。（影片截圖）

入行12年嘅龔嘉欣雖然緋聞多多，但佢曾經話過唔會為結婚而放棄事業，可見其搏拼程度。而喺最新一集《師傅有請》預告中，當麥玲玲提到「做生意叻嘅人有一個元素，就係要唔怕窮」窮嚟講，龔嘉欣應該又唔算，畢竟去年佢已935萬買入維景灣畔，不過又要供樓又要打理火鍋店，龔嘉欣在節目中表示：「我嗰時真係做到停經，太大壓力，因為成盤生意。」龔嘉欣去年初與友人投資七位數在馬來西亞開設港式火鍋店，她更留在當地個多月打點一切，當時由於壓力太大，曾經3個月沒有經期。

自爆因打理火鍋店而大壓力到停經。（影片截圖）

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