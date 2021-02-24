林作搵拳王向柏榮訓練原來係鍾培生介紹　不願付逾十萬元訓練費

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-24 12:15

林作與「富三代」鍾培生的對打一事越炒越大，鍾培生表示會給一百萬林作當是出場費用，不少網友都抱著「食花生」的心態期待這賽事發生。

林作在Facebook宣布接受鍾培生戰書上擂台隻揪，但要符合他開出的一些條件。（資料圖片）

而昨天（23日）林作便去到榮拳館找來有「轟炸機」之稱的前世界拳王向柏榮拜師，希望能打贏鍾培生。林作昨天接受傳媒訪問時候提到是朋友介紹到這間拳館，但事實這名朋友原來是鍾培生，榮拳館的代表表示鍾培生希望林作可以在台上有好表現，不想以一面倒之勢勝出。榮拳館起初都想拒絕的，但認同雙方實力差距太大絕非武術精神，所以最後亦同意為林作安排訓練。

拳王向柏榮同林作首次面談。（陳順禎攝）

根據向柏榮與林作首次見面商談後，初步估計訓練期達六個月，而針對性訓練費用更超過十萬元。榮拳館一直以競賽運動訓練最為出色，搏擊運動嘅精神係公平公正公開咁作賽，鍾培生有3場賽事經驗，林作就素人身份上陣，為免出現擂台嚴重意外，因此為林作安排訓練。 昨天林作進行第一次Fight Team訓練，榮拳館一份子及金融才俊李俊亨Henry得知鍾培生要向柏榮師傅自己負擔林作所有的訓練費用，但有感現在因疫情關係，拳館營運已經非常困難，不希望因此事而百上加斤，所以Henry代替向師傅負擔林作於榮拳館所有訓練及裝備等費用支出。

榮拳館一份子及金融才俊李俊亨Henry幫林作付訓練費。

林作認為這次拳賽是一件大事。（陳順禎攝）

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