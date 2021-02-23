林作現身拳館秘密特訓　坦言為錢先打：佢畀一百萬我就真係幾爽

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-02-23 14:08

林作為錢應戰。（陳順禎 攝）

最近城中話題人物必定是林作與「富三代」鍾培生擂台之戰，話題越炒越大，鍾培生表明出一百萬給他作出場費，而林作亦決定應允鍾培生的挑戰。林作找來前世界冠軍向柏榮教他拳擊，林作表示這次機會相當難得：「佢畀一百萬我就真係幾爽，緊係為錢啫，畀十萬我都未必肯，但一百萬，普通香港人好難拒絕。」

林作直言拳套都唔識戴。（陳順禎 攝）

雖然林作從未練習過拳擊，但他對自己非常有自信，贏面也很高，「畀我有足夠時間我相信我冇嘢做唔到，但最緊要開竅，因為我真係唔識。我知道佢好熱誠，好欣賞佢，但我都可以操到好Fit。咁佢打第一次都需要4個月時間訓練，咁我都要大概呢個時間，不過都要睇師傅點講。（你好有信心咁喎？）做嘢點可以冇信心呢？因為你有信心未必贏，但冇信心一定輸。」

林作這次找來向柏榮教拳擊是因為同事介紹，聯絡向柏榮後便向應教他拳擊。（陳順禎攝）

如果收了一百萬之後，林作透露早已有計劃：「其實我本身打算用一百萬請人，依家佢等於送畀我，咁我多謝佢啦，但呢一百萬我真係拎嚟發展事業。」林作這次挑戰「富三代」鍾培生，他覺得自己是代表香港普通市民及一眾宅男們，雖然他知道自己未必是網民喜愛的對象，但認為今次過後大家會對他改觀：「佢哋自己都憎自己㗎啫，咁憎我咪即係憎自己，係鍾生角度我哋都係普通人。網民冇理由覺得佢同鍾生好傾啲呀，我覺得我同大家先係啱傾。我覺得我講好多嘢未必啱聽，但相信代表好多人心入面諗法。」

拳王向柏榮亦有到場。

網上亦有很多網友將二人背景作比較，坦言林作跟鍾培生沒有得比較，林作說：「我同意，完全冇得比，我好普通，我喺學校背景都最差，我好習慣呢樣嘢。」

林作認為這次拳賽是一件大事。（陳順禎攝）

林作備戰擂台搵前世界冠軍拜師 向柏榮仲有「轟炸機」之稱

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