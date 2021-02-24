陀槍師姐2021｜李成昌現實都係愛囡號　花盡積蓄供去英國完夢

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-24 21:37

《陀槍師姐2021》中飾演金爺的李成昌，極度愛鍚自己的女兒（鄧佩儀飾），其實在現實中，他一樣是「愛女號」，為了幫女兒追夢，將積蓄全給女兒到英國讀書之餘，亦給予她無限自由，所以兩人關係很好，女兒每年都會記得父親節和自己的生日。

李成昌在劇裡劇外一樣是「愛囡號」。（劇照）

李成昌是一位暖男爸爸，因為女兒從少嚮往《哈利波特》的英國校園生活，所以昌哥便成全女兒的夢想，將積蓄全給她獨自一人送到英國讀書。這個舉動令他需要在生活上節衣縮食的供養女兒到英國8年。

他曾經接受《香港01》訪問時說：「我係一個好慳錢嘅人，我會諗呢幾年剩低啲錢拎嚟做咩呢？好啦，如果個囡咁想去，計過條數咪畀佢去。如果我哋都要好辛苦供，咁都唔會畀佢去。始終時間唔長，要去8年，計過條數讀讀吓返嚟好慘，我哋情願某啲嘢唔做。我都同老婆傾過最壞情況，因為我都係會作最壞打算嘅人，打定輸數，可能佢過到去學壞或者唔讀書，甚至吸毒。當然唔去，喺香港都有機會學壞，同唔生性。」

昌哥直言人生中將大部份時間投放於家庭。（網上圖片）

除了對女兒好，他也是極尊重其私隱和自豪，他指：「我同我老婆夾過一樣事，我哋一定唔可以佢唔喺屋企，入佢房摷嘢。沒辦法，佢都就嚟19歲，好多事要畀返好多自由佢，尤其佢係接受外國教育，更加需要自由。佢有樣嘢令我安慰，就係咁多年我生日同父親節佢都會記得。有時仲會靜靜地買多杯珍珠奶茶俾我飲，好Sweet。屋企都有抱下嘅，但公眾場所就絕對唔得啦。」

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