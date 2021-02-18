收視滯後報告｜《陀槍師姐2021》再跌有原因　最重要一環竟然消失

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-18 01:00

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是2月1日至2月7日。今次的報告比較沉悶，因為數字上並沒有太多的分別，唯一值得一提的是《陀槍師姐2021》在首周開局一般，但到今周不升反跌，看來之後的路更難行。

《陀槍師姐2021》作為系列作，前四輯都大獲好評，事隔多年再次延續，相信不少人都會寄予厚望。今次劇情改以喜劇方式，其實也無可厚非，首先因為當年的演員已很難再找回來，所以不能連貫當年的劇情，唯一來一個大轉向。其次一般的警匪查案劇，TVB比比皆是，根本不用再多一套，用喜劇去包裝想殺出一條新血路，這個想法也是可以理解。

即睇《陀槍師姐2021》中期評核報告：

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不過，觀眾要看《陀槍師姐2021》的理由，當然是希望近前四輯有相同之處，即使不是演員，也希望劇情能做到當年的緊湊刺激，當時每一個殺人魔／反派，都能帶住劇情走上高潮位，但今集明顯欠奉，或者想合家歡行搞笑路線，但劇情張力完全沒了。最重要的是，如果大家有看過頭四輯，都知道主題曲過後，一定會有兩位師姐陀槍的畫面，今輯連這一幕「陀槍」味也失去。

呢一幕絕對係《陀槍》系列嘅經典。（劇集截圖）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均27.2點，最高收視周二(2日)晚28.2點。《燕雲台》周一至五平均22.8點，最高收視周四(4日)晚23.4點。《陀槍師姐2021》周一至五平均22.4點，最高收視周四(4日)晚22.8點。《溏心風暴之家好月圓》周一至五平均6.5點，最高收視周五(5日)晚7.1點。

同場加映：陀槍師姐2021｜智慧型罪犯唔易演 盤點八個演得有深度嘅香港演員