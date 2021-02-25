Margaret Zhang任《VOGUE》中國版總編　成史上最年輕編輯總監

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-25 19:00

時尚雜誌《VOGUE》中國版《Vogue 服飾與美容》總編輯張宇於去年11月離職後，主編位置一直空缺，上個月菲律賓網紅Bryanboy於Twitter爆料澳籍華裔時尚KOL章凝（Margaret Zhang）或出任中國版新主編一職，如今終於塵埃落定。

今日（25日），康泰納仕集團（Condé Nast Publications Inc）正式宣布Margaret Zhang成為《Vogue 服飾與美容》全媒體編輯總監，是VOGUE史上最年輕的編輯總監。康泰納仕集團全球首席內容官兼Vogue全球編輯總監Anna Wintour表示：「Margaret是候選人中表現最傑出的一位，她國際化的成長背景、對數字媒體的精通，以及廣泛的興趣愛好，勢必能為《Vogue 服飾與美容》帶來更好的發展。」

Margaret的髮色是她的一大特點。（Instagram@margaretzhang）

Margaret Zhang 1993年於澳洲出世，是悉尼大學商科與法學學士，受興趣驅使，她選擇了時尚行業，早在2009年，Margaret便開設個人blog「Shine By Three」，分享穿衣搭配與個人作品，身兼造型師、攝影師、導演、創意顧問等數職，是一位跨界工作者。2016年，她為《Vogue Me》的創刊號製作了兩期數字版封面，並擔任封面人物。

雖然網絡上質疑聲不斷，但Margaret對此卻信心十足：「我認為《Vogue 服飾與美容》有一個龐大的平台，可以向全世界以及本土公民傳遞個性化信息，這裡有一個巨大的機會來支持本地人才，包括電影、音樂、藝術以及時尚，並將這些帶向全球舞台，因為這是一個如此受認可的品牌，值得信賴。」而接下來最令人期待的，或者要數她上任後的首位封面人物，Margaret指出：「在時尚領域的方方面面，以一個無名同沒有個性的臉龐作為封面的時代已經過去，人們想知道他們（封面人物）帶來了什麼價值？觀點是什麼？如何與之產生關聯？」