乘風破浪的姐姐2︱張栢芝唱跳實力弱　那英一語道破：你全想兒子

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-26 19:40

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季播出一半，在第三次公演分組中，那英主動邀請張栢芝入組，將演唱孫燕姿的《逆光》。排練之前，每位姐姐都收到了一份「期中成績單」，記錄了這一段時間大家的表現，以及網友的提問。

栢芝飽受質疑。（視頻截圖）

栢芝自參加節目以來，一直被網友質疑唱跳實力弱，她今次也正式回應：「我不知道應該在節目怎麼做，我記完上面那個動作，下面那個動作我就忘了。」這時那英一語道破箇中原因：「你就是想你兒子！」楊鈺瑩透露，有一次見到栢芝眼紅紅想哭，就是因為掛住兒子，當時兒子還在上海，為避免分心，栢芝已經把兒子接到了身邊。

栢芝對楊鈺瑩的話直認不諱。（視頻截圖）

原本那英拒絕了栢芝兩次入組，引發網友不少猜測，以為那英有所顧忌，而今集中，那英說出了自己對栢芝的認識：「栢芝，我真的是希望你能打開自己，你那麼辛苦賺錢，就是為了讓兒子他們怎麼好，外界所有人不會理解這些的。你真實的自己，你要把這個東西呈現出來，老百姓才知道，原來張栢芝不是我們想像當中的那種人。」

那英續指道，以前不了解栢芝是一個什麼樣的人，直到一起吃了一次飯之後，才發現她是一位「太了不起的母親」。那英透露，有一次在排練時，她給了栢芝一塊餅乾，栢芝嘗完之後表示好好吃，即刻就說兒子們一定會喜歡，然後就將餅乾包好，放回袋中給兒子們吃。那英大歎道：「你就想的全是孩子，你都已經沒有自己了，然後表面當中，還要不能讓別人看到你垮掉，還要撐着，你知道嗎，特別不容易。」因此，那英覺得必須要好好關心栢芝：「真的，心疼你。」一旁的胡靜也鼓勵栢芝：「真實的你是值得被大家認識的。」

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聽完那英同胡靜的一番肺腑之言，栢芝也很感動，直言兩位姐姐看到她身上的優點，激起了鬥志：「本來我還沒有覺得我一定要怎麼堅持下去，或者怎麼樣，但是她們給我那些話，把我打醒了，真的想要百分之一百地投入進去。」

栢芝因那英的說話燃起鬥志。（視頻截圖）

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