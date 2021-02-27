吳孟達逝世︱《蓋世豪俠》古艷陽最經典　1976年有一套滄海遺珠劇

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-28 20:11

吳孟達（達叔）因肝癌惡化，於2021年2月27日與世長辭，享年70歲。回顧吳孟達的一生，精彩而豐盛。提起吳孟達的作品，大家可能會想起《逃學威龍》、《武狀元蘇乞兒》或者《少林足球》，但其實自1973年他就已經入讀了無綫電視（TVB）的藝員培訓班，同期的還有周潤發和導演林嶺東，當年他以第五名的成績畢業。

吳孟達因肝癌病逝，終年70歲。（資料圖片）

其後1975年開始他就以三，四線配角身份參演《民間傳奇》系列，做過隨從、和尚等角色，到了1976年就參演《書劍恩仇錄》飾演「蔣四根」，不過要講成名之作，就不得不提1979年的《楚留香》，雖然當年他只有28歲，但卻能輕鬆駕馭這個放浪不羈，走江湖的「胡鐵花」。

吳孟達跟周星馳的緣份始於1989年經典無綫劇《他來自江湖》。（電視截圖）

自此達叔就成了TVB愛將，參演《射鵰英雄傳之華山論劍》、《楚河漢界》、《流氓大亨》、《男兒本色》、《絕代雙驕》等等，1989年與周星馳合作演出《蓋世豪俠》、《他來自江湖》兩套經典作。除了電影、電視劇，其實達叔在入行早期1976年，就曾經參演過一套約11分鐘，極少人提及過的奇幻劇集《幻海奇情》中的短篇《怪遇》，當時的他演技已經十分精湛。

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