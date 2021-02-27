吳孟達逝世︱從影48年憑《天若有情》奪金像男配　成唯一演技獎項

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-27 19:55

演員吳孟達，因肝癌逝世，終年70歲。1973年加入無線電視藝員訓練班的達哥，從影近半世紀，由於外貌未夠俊朗，一直只能擔任配角角色，但演技精湛的他亦將所有配角演得出神入化。奈何因為以喜劇為主，演技一直被忽視，而從影48年亦只能在1991憑《天若有情》奪得金像獎最佳男配角，這亦是達哥從影以來唯一一個演技獎項。

戲中的太保是小混混角色，為人怕事得把口，連洗車檔被搞都不敢出聲，多次要華Dee代出頭。(《天若有情》影片截圖)

由陳木勝導演，杜琪峯監製的《天若有情》於1990年上映，戲中劉德華飾演的華Dee成為港產片的經典角色，不過伴隨華Dee身邊的太保（吳孟達 飾）也同樣深入民心。戲中的太保是小混混角色，為人怕事得把口，連洗車檔被搞都不敢出聲，多次要華Dee代出頭。

到最後華Dee要為大佬報仇，決定去殺喇叭（黃光亮 飾），太保也一心同行，但華Dee怕他手騰腳震累事，於是敲暈他自行前往。最後華Dee慘被伏擊，太保亦及時醒來，一刀刺向喇叭，從未成過大業的太保，一直高興地狂呼︰「我隊冧喇叭呀！我隊冧喇叭呀！」

太保一角為吳孟達贏得第10屆香港電影金像獎最佳男配角，可惜當時達哥有事在身未能出席，未能從梁朝偉手中接過獎項。而當屆達哥仲有憑《賭聖》三叔一角入圍男配，其餘候選的還有張學友《倩女幽魂II人間道》、張學友《笑傲江湖》、爾冬陞《川島芳子》及劉洵《笑傲江湖》。