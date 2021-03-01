吳孟達逝世︱曾志偉憶達哥生前事一度哽咽：畫面播出嚟就更加懷念

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-01 02:32

吳孟達（達哥）周六（27/2）罹患肝癌離世。曾志偉昨晚（28/2）於無綫（TVB）出席節目《無可比擬的演藝泰斗 永遠懷念吳孟達》，期間重提達哥試圖自殺時一度哽咽。事後他接受《香港01》訪問，他解釋眼濕濕是基於對達哥的尊重和惋惜，「一講到達哥，你就會『唉！』，又走咗個不可多得，俗語話係『買少見少』嘅演員。呢種嘅演員係好難好難（得）、唔知點樣複製。一講起（達哥）就係，嗰個畫面就一個一個咁放映出嚟，你就更加懷念佢。達哥嗰種待人接物係令你懷念佢。」

他稱讚達哥是位「豁達樂觀、敬業樂業」的演員，「有佢嘅地方就有笑聲，（所以）要講佢生平真係好難過，因為所有嘢都係歷歷在目。」

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曾志偉解釋眼濕濕因為惋惜達哥的離世，以及憶起達哥的生前點滴之故。（梁碧玲 攝）

曾志偉稱讚達哥是位「豁達樂觀、敬業樂業」的演員。（梁碧玲 攝）

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