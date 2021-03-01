吳孟達逝世 | 林子聰指星爺聞達哥患病面色一沉：問好唔好探佢先

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-01 19:51

吳孟達（達哥）周六（27/2）罹患肝癌離世。曾與達哥合作周星馳電影《少林足球》的林子聰（肥仔聰）昨晚（28/2）亮相無綫（TVB）節目《無可比擬的演藝泰斗 永遠懷念吳孟達》。談及星爺與達哥的關係，他強調二人從來沒有交惡，「真係冇嘢嘅」 。

「2014年拍《美人魚》第一集，星爺主動話有個角色係搵達哥嘅，咁就派我去搵。咁我搵咗啦，但係達哥就好多日都冇覆，後尾我先知達哥嗰個時間咁啱做完心臟大手術，所以唔能夠接戲住，我嗰陣都係第一次知呢件事。後尾我話畀星爺知呢件事，佢面色一沉，就問我：『好唔好去探下佢先？』我哋嗰陣仲趕緊戲。我就答：『佢而家應該仲慢慢康復緊，我哋都係唔好阻住佢休息住，你不如完咗套戲返香港先搵佢啦！』」

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林子聰強調星爺得悉達哥患病曾提出要探望他。（梁碧玲攝）

盛讚達哥演技出色 沒劇本輔助下依然入戲

他又證實星爺曾兩度打算邀達哥參與電影《功夫》拍攝，可惜分別因檔期不合和製片商緣故而未能成事。林子聰稱讚達哥經驗豐富、演技出色，「佢經驗太好啦。佢嚟到（《少林足球》片場）嘅時候連劇本都冇，只係講完畀佢聽，佢試完個造型，佢就喺對鞋入面做咗啲手腳，好快佢就變咗個『黃金右腳』，一個跛嘅『黃金右腳』，哈哈！」

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