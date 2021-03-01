韓團APRIL爆隊內欺凌　前成員23歲玹珠胞弟親證曾想自殺

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-01 13:15

2015年出道的韓國女團APRIL昨日（2月28日）被爆隊內欺凌，有指2016年稱因健康和想專心演員發展而退團的23歲玹珠，當年實質遭受APRIL隊友欺凌又退隊，其胞弟及好友網上的發文引來關注。

玹珠胞弟在一論壇上大爆，當年胞姐長期慘被APRIL隊友排擠及霸凌，因而患上罹患恐慌障礙及呼吸困難，甚至曾試圖自殺。玹珠最終不敵壓力退團，但公司竟要求她在手寫信寫上「為了集中在演技上」而退出，事後慘被粉絲鬧爆自私等。事件爆出至今，APRIL方仍未有發出正式聲明回應事件，只是暫時以「正在確認中」回應傳媒。

玹珠胞弟上傳與姐姐的合照，證明欺凌事件屬實。（網上圖片）

事後一名自稱是玹珠高中同學的網民再爆料，表示至今也無法忘記玹珠承受不了欺凌，決定退團後好友急着聯絡她的那一天。該網民上傳畢業證書和玹珠的簽名做證，並講到APRIL中沒有旁觀者只有加害者，暗示全團成員都有份參與霸凌。

玹珠2015年8月以APRIL一員出道，翌年10月退團。（news1）

玹珠2018年以APRIL前成員身份參加節目《The Unit》，成功以限定團UNI.T再出道。（newsen）

按圖睇玹珠女團時期的照片：

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不過就有公司前職員發文為APRIL解釋，他講到就算玹珠與成員性格不合，隊友都沒有欺凌她；當年前隊長昭珉不滿玹珠經常缺席練習，但為了保護玹珠，最終昭珉更早前就退隊。有關呼吸困難症，他表示玹珠加入公司前就已經有，而自殺一事應該是玹珠有一次凌晨逃到漢江公園，消失幾小時的事件。他最後講到玹珠的確比同齡人柔弱，但並不是她的錯，APRIL成員間亦沒有做過所指控的事情，希望大眾能停止對團員的辱罵。

現時玹珠主要集中在演技上，胞弟也講到考慮到姐姐的工作，才一直把事件隱瞞至今。（IG/@hyun.joo_lee）

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