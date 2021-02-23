泫雅被爆小學曾掌摑同學　趙炳圭事隔一星期就霸凌風波發聲

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-23 13:15

韓國演藝圈爆發的霸凌風波一發不可收拾，多位演員歌手包括(G)I-DLE穗珍、SEVENTEEN珉奎、金東希和金素慧等。而最初首位被捲入風波的趙炳圭，事隔一星期終於發文回應事件；另一邊泫雅亦同樣被爆小學曾掌摑同學。

趙炳圭上週首次爆出霸凌風波，有指他在紐西蘭留學時期是校園暴力者，又有吸大麻經歷等。事隔一星期，趙炳圭終於在IG首次發聲，他講到當初得悉事件後感到非常困惑，甚至對26年來的生活產生了幻象。趙炳圭表示主張校暴的人未經許可盜用照片，雖然在同一學校就讀，但沒有見過面和唱K，更不可能涉及使用暴力。他亦講到上傳的人，事後已刪除所有文章，並通過友人表示希望能從輕發落，亦向大眾解釋了從沒有強行搶奪操場及乘電單車。

趙炳圭事隔一星期後，首次為霸凌風波發聲。（IG/bk_arta截圖）

按圖睇近日韓國演藝圈爆發的霸凌風波：

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另一邊泫雅今天凌晨亦被爆出霸凌事件，自稱受害者在網上上傳泫雅的小學畢業照做證，指她曾在小學5年級遭泫雅欺凌。爆料者講到，校慶當天被泫雅及其朋友叫到學校後巷，並被威脅「不出來的話，我就去你家找人」。去到後巷後，當時人表示隨即被泫雅等人掌摑，泫雅甚至搶去她的眼鏡。爆料者講到因為沒有證據，一直沒有公開事件，但最近見到泫雅出鏡就會生氣。

爆料者上傳泫雅小學畢業照，表示因太憎恨她而撕爛其面的部分。（網上圖片）

對於泫雅校暴一事，本人今天亦有發文解釋事件。泫雅講到自己8歲由童星入行，12歲，即小學五年級已開始練習生生活。當時放學幾乎都要立即前往公司訓練，為了歌手的夢想，泫雅表示放棄了學生時代的生活至今仍感到可惜。她強調「我沒有掌摑過，亦沒有打過任何人」否認霸凌事件，最後泫雅亦大方祝對方日後生活能夠變得更幸福。

泫雅發長文否認霸凌事件，講到自己可惜放棄正常的學生生活。（IG/@hyunah_aa）

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