《魔法處男》町田啟太戀上大4歲女星玄理？　共享情侶裝粉絲心碎

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-01 14:15

去年憑BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（簡稱《魔法處男》）爆紅的30歲日本演員町田啟太，上月更以大熱姿態奪「日劇奧斯卡」的最佳男配角殊榮，出道11年來首度獲獎事業更上一層樓。然而人氣高自然連私生活都備受外界矚目，近日有傳町田啟太與比他大4年的韓國籍日本女星玄理拍拖，戀愛傳聞在網上瘋傳令不少町田啟太與赤楚衛二的CP粉絲心碎。

町田啟太（左）與赤楚衛二（右）上演男男戀相當受歡迎。（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

町田啟太與赤楚衛二於上周六（27日）才剛剛合體開網上粉絲見面會，卻爆出戀愛消息令CP粉絲心碎。（Instagram：@keita_machida_official）

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町田啟太與玄理早於2017年曾合作拍電影《終點站》（終着の場所），當時已有傳聞指兩人曾一起去美國洛杉磯過聖誕節而傳出緋聞。直到最近有網民張貼多張町田啟太與玄理共享情侶物品的照片，令緋聞再度發酵引起熱議，然而雙方都未有對此作出任何回應。

町田啟太與玄理早於2017年曾合作拍電影《終點站》（終着の場所）。（《終點站》海報）

有網民張貼兩人相戀的證據，全部都是情侶款。（Twitter：@Vobmi）

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