【吐槽大會5】李若彤被吐槽追求富商　易立競：他像楊過送你鵰？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-02 21:30

54歲李若彤近年轉戰內地後，雖然鮮有影視作品推出，但不時都會亮相綜藝節目，以及在社交平台分享生活同心得，樣貌、身材等經常引起大眾討論，深受網友喜愛。

近日，李若彤參加內地棟篤笑《吐槽大會》第五季，擔任主咖，遇到有「鐵面主持」之稱的易立競吐槽，當中提及她同富商的拍拖經歷，以及少女感，易立競直言：「她當年演《神雕俠侶》的時候特別入戲，深愛著楊過，後來在生活中，她跟一個富商談戀愛，也特別入戲，這個富商是怎麼打動你的？他很像楊過嗎？也給你送雕（貂）嗎？」其後還指出李若彤曾經在一個綜藝節目中穿上了17歲時的校服：「作為一個中年女性我很疑惑，為什麼中年女性要追求少女感，那你讓少女追求什麼呢？中年富商嗎？」言辭非常尖銳，幾乎針針見血。

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易立競訪問的最大一個特點就是「敢問」，直擊藝人的敏感點，且邏輯性極強，「逼問」式的訪談令藝人很容易敗下陣來，好似伊能靜、萬茜、黃聖依、黃曉明等都被她問到過痛點，前兩者更因為心口不一引起爭議，可以說很多藝人在易立競面前只能「卸下偽裝」，導致一些粉絲都不敢讓自己的偶像輕易接受她的訪問。事後，李若彤在微博發文回應，表示自己發自內心欣賞易立競，更主動邀請對方訪問：「聽說很多人都怕接受你的採訪，我不怕，你敢接招嗎？我們好好聊一下關於富商的故事。」

李若彤主動邀易立競訪問自己。其實《吐槽大會》就是玩一些哏，看得出易立競非常有料。（微博截圖）

李若彤在去年的新書《好好過》中，曾談及前富商男友郭應泉，兩人相戀10年，李若彤為他在事業如日中天之時淡出幕前，甚至有些失去自我，放棄自己喜歡的東西，去迎合對方的要求，即使郭應泉財務出現問題，李若彤也不離不棄，結果卻遭男方提出分手，令她大受打擊，這個教訓令她至今難忘。