你好, 李煥英 |張小斐出道15年半個月爆紅　數十日經歷揭娛圈勢利

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-03 13:00

內地喜劇女星賈玲自編自導自演的電影《你好，李煥英》創下華語電影最高票房女導演記錄，主演之一的張小斐也隨之爆紅，短短半個月，事業發生了質的飛躍。

《你好，李煥英》口碑票房雙收。（微博@張小斐0110）

35歲的張小斐今年已出道15年，是楊冪的大學同學，在電影《你好，李煥英》之前，她也參演過一些影視作品，但都名氣不大，大部分觀眾對她的印象，可能是她多次參演央視春晚小品而來。

張小斐同楊冪是大學同學。（微博@張小斐0110）

娛樂圈向來趨炎附勢，拜高踩低的現象不在少數，而張小斐這半個多月來的經歷，令不少網友都感嘆「解開了娛樂圈最勢利的一面」，最明顯的一樣，就是她出席活動的服裝，由最初幾百元的ZARA，一躍至幾萬元Prada甚至更多。

點擊下圖睇張小斐資源飛升神速：

隨著票房的增長，張小斐的資源也隨之飛升。以往各大衛視的各個節目，根本不會邀請她做嘉賓，但幾日前內地衛視巨頭湖南衛視邀請張小斐擔任表演嘉賓，更壓軸倒數第二出場，地位顯而易見；除此之外，在上星期日（28/2）舉辦的「微博之夜2020」，通常只會請最當紅的藝人，而今次張小斐不單止有份，連座位也在明星中最前面的第二行，同鄧超、孫儷、黃曉明、李冰冰、李宇春等同行，趕超位於第四行的王一博、吳亦凡、鹿晗、黃子韜等一眾流量。在紅地氈環節，張小斐身穿Fendi 2021春夏成衣系列，佩戴BVLGARI Serpenti，全身加埋逾10萬元，相信之後也會越來越多大品牌邀約。

張小斐身材瘦削，皮膚白皙，對於服裝的駕馭能力不錯。（微博@微博之夜）