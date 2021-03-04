【錦心似玉】鍾漢良譚松韻上演宅鬥劇　收視屢創新高或成新趨勢？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-04 09:00

內地自2018年相繼播完《延禧攻略》、《如懿傳》之後，便再無宮鬥劇推出，取而代之的是古偶劇、耽改劇以及仙俠劇等，而多套劇集去年更突然下架，令網友無從回味。然而，上星期五（26/2）播出的古裝劇《錦心似玉》掀起熱潮，以宅鬥劇形式吸引大量觀眾，播放量每日遞增，目前累計6.81億，一直高居熱播劇榜首。

《錦心似玉》播放量每日創新高。（網絡截圖）

《錦心似玉》由鍾漢良、譚松韻主演，改編自吱吱小說《庶女攻略》，講述明朝中期永平侯大將軍徐令宜（鍾漢良 飾）同庶女羅十一娘（譚松韻 飾）先婚後愛、攜手成長的愛情故事。所謂的宅鬥劇，其實同宮鬥劇模式大致一樣，只是將皇宮中後宮妃嬪之間的爭鬥，搬進了深宅大院內，正室同妾侍之間爭鬥。

鍾漢良同譚松韻雖然相差10幾歲，但不少網友都覺得兩人頗有CP感。（劇照）

鍾漢良在劇中共有四位太太，一位正室，三位姨娘（妾侍），兩個兒子。在正室羅元娘（穎兒 飾）病入膏肓之際，她安排自己的妹妹譚松韻嫁入徐家做繼室，以保全兒子同娘家的地位。譚松韻飾演的羅十一娘雖是庶女出身，但天資聰穎，心地善良，懂得以退為進，遇事冷靜，頗有主見。由於從小與母親生活在主母的高壓管制與體罰之下，為了母親同丫鬟不被打罵，一直對主母言聽計從，哪知道為逃婚出走，母親卻意外被害，得知同徐家有關之後，她便答應大姐，順理成章嫁入徐家做繼室，地位與權力對她而言並不重要，她的目的只有一個，就是找出殺害母親的兇手。

雖然年紀輕輕，但羅十一娘頗有主見，且心地善良，將家中大小事務打理得井井有條。（劇照）

儘管譚松韻無心爭鬥，不過也不會任人魚肉，會維護自己與身邊人的周全，所以秉承「人不犯我，我不犯人；人若犯我，禮讓三分；人再犯我，我還一針；人還犯我，斬草除根」的態度，因此在前幾集中，女主角頻頻遭姨娘同徐太夫人打壓都幾乎不還手，很多網友更為此憤怒，認為譚松韻太過柔弱，希望她崛起反抗，同姨娘鬥個你死我活，其實只是譚松韻不出手，否則三言兩語便KO他人。

點擊下圖睇譚松韻同何泓姍大鬥法：

在三位姨娘中，最喜歡爭寵的，要數世家嫡女喬蓮房（何泓姍 飾），她一直仰慕鍾漢良，在正室穎兒病到無藥可醫的時候，便經常在徐府出沒，一心想等正室死後，自己便可以被明媒正娶過門。為了不讓何泓姍奸計得逞，穎兒在臨死之前算計了她一番，導致她最終只能自降身份，嫁到徐家作妾，因此心中一直忿忿不平，處處同譚松韻作對，恃著有徐太夫人撐腰，便在府中肆意妄為，耍手段針對譚松韻，為得到鍾漢良的愛不顧一切。

何泓姍曾在《如懿傳》中飾演玫嬪，也是喜好爭寵。（劇照）

通常有了爭寵的角色，勢必會有相對安分守己抑或更加深藏不露的人物，這便是另兩位妾侍文姨娘（劉芸 飾）與秦姨娘（李晟 飾），前者是商賈出身，很有商人的市儈氣息，懂得審時度勢，對於權位與寵愛不爭不搶，基本依附於娘家，唯一的寄託是兒子。而後者表面看似與世無爭，整天文文靜靜，溫溫柔柔，實際最為工於心計，對徐家懷恨在心，處心積慮想要擊垮整個家族。

除了爭鬥之外，鍾漢良同譚松韻的感情線也非常吸引。鍾漢良雖然已經46歲，但完全沒有油膩感，所飾演的永平侯徐令宜也非常威嚴，且明辨是非，同時也是一位孝子，家中的幾位夫人其實都並非他所愛。但譚松韻與幾位夫人與眾不同，有智慧之餘，對他根本毫不在乎，兩人一開始就是相愛相殺，不停鬥嘴，始終未能圓房，因此對手戲充滿笑料，也在相處過程中逐漸互生情愫，當中不乏一些sweet的場面。

+ 5 + 5 + 5

雖然宮鬥劇暫時未有，但宅鬥劇的出現，也讓觀眾看得非常爽快，甚至可能是未來的一個趨勢。而且該劇在服裝、道具、化妝方面也不錯，角色多但個個性格鮮明，也讓兩年未看爭鬥劇的觀眾耳目一新。