【燕雲台】烏骨里在佘詩曼懷中離世　三姊妹命運其實早有暗示？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-10 20:00

由唐嫣、竇驍、佘詩曼主演的古裝劇《燕雲台》在今晚（10日）的劇情中，二姐烏骨里（盧杉 飾）計劃毒殺蕭燕燕（唐嫣 飾），幸好被韓德讓（竇驍 飾）及時阻止，最後飲毒酒身亡，蕭家三姊妹從此不再。

烏骨里落毒殺蕭燕燕未遂，自己飲毒酒自殺。（劇照）

回顧初初蕭家三姊妹在樹下許願的場景，美好又純真，也暗示了幾人不同的命運。

首集三姊妹在樹下祈福，已經暗示了三人的不同人生軌跡。（劇照）

大姐蕭胡輦：保佑全家族群平安

阿佘扮演的大姐秀外慧中，端莊持重，顧全大局，凡事以家族利益為先，因此為了救二妹，不惜犧牲自己的幸福，嫁給自己不愛的太平王罨撒葛（譚凱 飾）。幸運的是，男方對她寵愛有加，慢慢地，阿佘也愛上了譚凱。在黑山一戰中，阿佘問父親蕭思溫（劉奕君 飾）為何不協助丈夫稱帝，反被劉奕君話自己有野心做皇后，父女心生間隙，其後為了讓兵敗的譚凱安全離開，她又不惜以性命相脅，做的所有事情，不是為姊妹就是為丈夫，將個人利益拋諸腦後，大姐最重視的，是親情。

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二姐烏骨里：最重要有個好姻緣

盧杉飾演的烏骨里頭腦簡單，是一個「戀愛腦」，一心尋求幸福美滿的愛情。也正因如此，被無勇無謀的耶律喜隱（季晨 飾）矇騙利用，但她依然執着於內心所想，不顧阿佘勸阻、犧牲阿佘的幸福，還幫季晨造反，最後為愛毒殺妹妹唐嫣，對她而言，愛情高於一切，二姐最重視的，是愛情。

三妹蕭燕燕：騎馬射獵、領兵打仗

唐嫣飾演的蕭燕燕性格大大咧咧，比較男仔頭，對政治有個人見解，眼見遼穆宗耶律璟（寧理飾）的殘暴不仁，一心想改變遼國現狀，推行漢制，為大遼百姓謀福祉，成為了遼史上最出名的太后蕭綽，三妹最重視的，是事業。

其實三姊妹中，只有盧杉嫁給了自己所愛之人，雖然一開始季晨只是想利用她的家族關係幫自己登上王位，但慢慢也被女方所感動，對她予以真心。在觀眾的角度來看，劇中的烏骨里很蠢，甚至成事不足敗事有途，然而，換一個角度看，她或者是「最幸福」的人。首先，她對於幸福的定義很簡單，沒有什麼頭腦，也沒有什麼野心，因此看不到人性的陰暗面，想追求的生活也很簡單，「嫁一個我愛的人」，並且實現了這個願望；其次，由於烏骨里無什麼心眼，同時又驕縱任性，做事隨心所欲，不計後果，家族也沒有對她寄予什麼厚望，只要她不找麻煩，已經求神拜佛，在三姊妹中，只有她是為自己而活。反觀阿佘同唐嫣，前者一直顧全大局，最後想為自己活一次，便萬劫不復；後者也因大遼的前途，被迫放棄自己的青梅竹馬，嫁給不愛之人。