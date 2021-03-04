陀槍師姐2021｜陳三元兒子死亡真相　程嘉嘉尚在人間兼早已現身？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-04 20:30

陳三元（滕麗名飾）命途坎坷，任職女警卻遭遇過強姦，兒子程嘉嘉被殺，老公程峰慘死的傷心事。第29集（04/03）《陀槍師姐2021》就講到陳三元的另一名女兒程莎莎（黃美棋飾）亦遭逢不幸，被張耀忠（洪永城飾）綁架。

「TVB平衡宇宙」又多一套劇。（《陀槍師姐2021》截圖）

TVB演員要飾演不同角色，上一套劇集做黑社會大佬，可能下一套就做警察，劇集與劇集之間還不時會有cross-over角色出現，而《陀槍師姐2021》亦有《降魔的》的馬國明、胡鴻鈞、C君、劉佩玥、謝雪心以及《木棘証人》的張曦雯、韋家雄等客串角色登場，嚴如建構了一個「TVB平衡宇宙」。

陳三元命途坎坷。（Youtube截圖 / See See TVB）

話說回來，近日就有網民腦洞大開，指《陀槍師姐》中陳三元的兒子程嘉嘉其實未死，真身就是隱藏在《愛．回家之開心速遞》的金城安（周嘉洛飾），還列舉出其中三個證據，而TVB的YouTube頻道「See See TVB」就整合了當中內容。

程嘉嘉化名做金城安？（Youtube截圖 / See See TVB）

片中指，程嘉嘉和金城安同樣是在1996年，即今年25歲，而且當年程嘉嘉死去後就立即落葬，相當有嫌疑，更猜測程嘉嘉當年假死後就化名做金城安，被安排到美國生活，近年才回流香港入讀「島大」。根據第一個線索，再推敲出金城安入讀「島大」，但多年未畢業的原因，其實是為了尋找同樣是大學生的親姐姐程莎莎。

金城安由美國回流其實是因為尋親。（Youtube截圖 / See See TVB）

最離奇的是，網民還指出，金城安身手這麼好的原因，其實是因為陳三元從小到大的培訓，因為可以令兒子自己保護自己。片中還特地訪問了陳三元，不過她就回答：「就算我陳三元有個仔都好，都唔會係廢青。」

咁朱咪咪同朱凌凌有冇關係？（Youtube截圖 / See See TVB）

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