前2NE1朴春瘦11公斤減肥餐公開　一餐飯量少到令人心痛

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-05 15:30

韓國女團2NE1前成員朴春年頭宣布瘦身成功，一子減去11公斤，粉絲開心見到偶像變得更健康，零P圖的好身材更是女生都羨慕不已。日前朴春在節目《ON & OFF》中公開減肥餐單，少得誇張的飯量觀眾心痛。

朴春為了減肥必須要控制飲食，因此家中雪櫃除了少量蔬菜外就空空如也。朴春每天固定於早上8時、中午12時及下午5時吃三餐，晚餐和隔日早餐間足足要空腹15小時。影片中可見，朴春一餐只吃5個由減肥公司準備的小飯團、100克生菜、100克紅菜頭配少許沙律醬，飯量少得驚人外，三餐的餐單甚至完全一模一樣。

朴春今年一月成功由70公斤減到50公斤。（juvisdiet）

為了減肥的朴春就連雪櫃都空空如也。（tvN）

點擊回顧朴春前年6月的暴脹模樣：

+ 7 + 7 + 7

見到朴春的減肥餐單後，主持人表示難以想像外，觀眾也表示心痛。協助朴春減重的公司相當有名，Super Junior神童也是成功例子之一，吸引不少人上門尋找幫助。可是朴春的節目播出後，網上湧現大量苦主，批評公司的減肥法極不人道，與「餓瘦」沒分別。有人講到朋友在同公司花三個月減了15公斤，但恢復正常飲食後三年就反彈30公斤，笑言這只是專門設計給錢多藝人的減肥法。

這是朴春一餐的飯量，甚至一天三餐都吃同樣的餐單。（tvN）

按圖睇朴春最近Fit爆好身材：